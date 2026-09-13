Chiến thắng của phim bị cảnh báo bạo lực, tình dục

TPO - Liên hoan phim Venice lần thứ 83 khép lại với giải Sư tử Vàng danh giá thuộc về “Woman Unknown” của May el-Toukhy. Đây là tác phẩm duy nhất do phụ nữ đạo diễn trong mùa giải năm nay, nội dung cũng xoay quanh nỗi đau phụ nữ.

Ngày 12/9 (giờ địa phương), lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Venice lần thứ 83 diễn ra trên đảo Lido di Venezia, thành phố Venice, Italy.

Sư tử Vàng - giải thưởng quan trọng nhất - xướng tên Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch May el-Toukhy.

Hai giải thưởng cho phim có yếu tố giật gân

Woman Unknown xoay quanh nữ hầu phòng trẻ có mối quan hệ tình cảm với một binh sĩ Đức trong Thế chiến II, đe dọa tương lai của cô. Tác phẩm thuộc thể loại chính kịch tâm lý mang màu sắc giật gân, có nhiều nội dung nhạy cảm.

Viện Phim Anh (BFI) cảnh báo phim có cảnh bạo lực hoặc thương tích, khỏa thân và tình dục. Trong đó, nhiều phân đoạn nữ hầu phòng bị đánh đập, cắt tóc, lột quần áo và làm nhục công khai sau khi bị cáo buộc có quan hệ với binh sĩ Đức trong Thế chiến II.

May el-Toukhy đánh bại các đồng nghiệp nam giành giải Sư tử Vàng. Ảnh: AP.



Theo Variety, đây là tác phẩm duy nhất trong danh sách tranh giải do phụ nữ làm đạo diễn chính.

Trong bài phát biểu nhận giải, bà el-Toukhy đề cập tình trạng thiếu nữ đạo diễn trong ngành điện ảnh. Đây cũng là vấn đề được Chủ tịch Ban giám khảo Maggie Gyllenhaal nêu ra ngay khi liên hoan mở màn.

“Cảm ơn ban giám khảo vì vinh dự lớn lao này. Đặc biệt, cảm ơn Maggie vì đã sử dụng tiếng nói của mình để lên tiếng về sự thiếu bình đẳng cơ hội dành cho các nữ nhà làm phim trong ngành công nghiệp của chúng ta”, el-Toukhy xúc động.

Nhà làm phim cho biết Woman Unknown “vô cùng khó thực hiện” về tài chính, hậu cần và cảm xúc. Bà nhấn mạnh: “Điều giúp tôi tiếp tục là nhu cầu cấp thiết phải soi sáng những phụ nữ vô danh trong lịch sử chung của chúng ta, để họ được biết đến. Đặc biệt trong tối nay, tôi cảm thấy mình đã thành công trong việc đó”.

Mathilde Arcel xúc động khi thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Trước đó, Mathilde Arcel, diễn viên chính của Woman Unknown, nhận Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc. Nữ diễn viên Đan Mạch gây thiện cảm với bài phát biểu có phần vụng về nhưng đáng yêu. Cô xúc động đến rơi nước mắt trong khoảnh khắc được vinh danh.

Sau khi giơ chiếc cúp lên, cô nói: “Ừm, tôi sẽ đặt nó xuống một chút. Nó nặng quá! Đây là vai chính đầu tiên của tôi trong một bộ phim, lần đầu tôi tham dự liên hoan phim và cũng là lần đầu tôi giành giải thưởng điện ảnh. Tôi vô cùng vinh dự và may mắn khi được làm điều đó tại Venice, cùng những người mà tôi cho rằng là nhà làm phim, nữ diễn viên và nam diễn viên tuyệt vời nhất thế giới. Tôi ngưỡng mộ họ suốt cuộc đời. Tôi có thể tự véo mình, nhưng nếu đây là giấc mơ, tôi thực sự không muốn tỉnh dậy”.

Nam diễn viên John Malkovich giành Cúp Volpi cho Nam diễn viên xuất sắc. Tài tử 73 tuổi đảm nhận vai đặc vụ CIA lập dị trong Wild Horse Nine. Màn thể hiện này giúp ông có được lợi thế trong cuộc đua Oscar.

Do đang quay dự án khác tại Montreal, Malkovich không thể trực tiếp dự lễ trao giải. Ông phát biểu qua video: “Tôi vinh dự khi được lựa chọn cho giải thưởng này, vốn đã được trao cho nhiều diễn viên tuyệt vời trong 83 lần tổ chức Liên hoan phim Venice”.

Lee Chang Dong giành giải quan trọng

Giải thưởng lớn của Ban giám khảo, vinh dự quan trọng thứ hai tại Liên hoan phim Venice, thuộc về Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong. Đây là tác phẩm đại diện Hàn Quốc tranh giải Phim quốc tế tại Oscar.

“Nếu không có sự kiên nhẫn và niềm tin của rất nhiều người, tác phẩm này không thể ra đời. Gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà sản xuất của tôi vì phải chịu đựng việc tôi uống rượu mỗi ngày. Tôi xin lỗi anh ấy”, ông Lee chia sẻ qua phiên dịch viên.

Phim 18+ về tình yêu giúp đạo diễn Lee Chang Dong thắng Giải thưởng lớn. Ảnh: Yonhap.

Cuối bài phát biểu, đạo diễn U80 đề cập những vấn đề xã hội được phản ánh trong tác phẩm. Theo ông, con người đang sống trong thời đại mà ý nghĩa của lao động đang phai nhạt và những kết nối giữa những cá nhân với nhau ngày càng bị cắt đứt.

“Tôi làm bộ phim này để đặt câu hỏi điện ảnh có thể và nên làm gì trong những thời điểm như thế này. Tôi xem giải thưởng này như dấu hiệu cho thấy các vị muốn tôi tiếp tục đặt ra những câu hỏi như thế”, ông Lee tuyên bố.

Possible Love bị Ủy ban Phân loại Truyền thông Hàn Quốc (KMRB) dán nhãn 18+. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ của hai cặp vợ chồng thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau tại Hàn Quốc.

Sư tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc được trao cho nhà làm phim Nga Ilya Khrzhanovsky với DAU, tác phẩm dài 3 giờ 15 phút mà ông dành hai thập kỷ để thực hiện.

Ilya Khrzhanovsky giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters

Phim về Gaza nhận giải Đặc biệt của Ban giám khảo

NAZA, bộ phim tài liệu về cuộc xung đột tại Gaza của hai đạo diễn người Israel Yuval Abraham và Rachel Szor - đồng đạo diễn No Other Land - nhận giải Đặc biệt của Ban giám khảo.

Yuval Abraham và Rachel Szor nhận giải Đặc biệt của Ban giám khảo. Ảnh: AP

Trong lễ trao giải, nhiều nghệ sĩ tưởng nhớ nhà sản xuất người Anh từng đoạt Oscar Jeremy Thomas. Ông vừa qua đời hôm 11/9 ở tuổi 77.

Thomas thắng giải Oscar cho Phim hay nhất với The Last Emperor của Bernardo Bertolucci năm 1988. Phim giành tổng cộng chín giải Oscar. Sau đó, Thomas tiếp tục hợp tác với Bertolucci trong năm bộ phim trong vòng 17 năm.