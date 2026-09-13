Tin mới nhất về tình trạng nghệ sĩ Bảo Bảo

Tối 12/9, NSND Hữu Quốc cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Bảo. Nam nghệ sĩ đang trong trạng thái động kinh, được theo dõi nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, nghi lao màng não và đang điều trị lao phổi.
“Bảo Bảo hôn mê, được an thần, điểm Glasgow (GCS) ở mức 3. Nam nghệ sĩ phải thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn. Các bác sĩ Bệnh viện 115 đang tận tình cứu chữa”, NSND Hữu Quốc cho hay.
Theo NSND Hữu Quốc, số tiền ông tiếp nhận để hỗ trợ Bảo Bảo tính đến 20h30 là gần 150 triệu đồng. Ông gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã động viên, hỗ trợ viện phí cho nam nghệ sĩ.
“Cố lên anh Bảo ơi, khán giả đang đợi. Anh phải mạnh khỏe, tỉnh dậy còn diễn cho bà con. Anh không được ngủ quá lâu đâu, mọi người đang chờ anh”, “Kêu anh dậy đi chứ trễ giờ diễn rồi, bà con đợi anh kìa, không có được ngủ nữa”, “Thức dậy tập tuồng mới kìa anh Bảo ơi. Diễn cho tụi em xem, tụi em cất công từ quê lên, anh không được phụ lòng khán giả nghe chưa”, “Thương quá, mong Bảo sớm qua nạn này”… là một số lời nhắn, động viên của khán giả, đồng nghiệp.
NSND Hữu Quốc cho biết Bảo Bảo từng nhập viện cấp cứu vì căn bệnh liên quan đến não. Sau thời gian điều trị, sức khỏe anh có dấu hiệu cải thiện và tiếp tục theo phác đồ của bác sĩ.
Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Bảo Bảo gặp sự cố va chạm giao thông. Đến ngày 9/9, anh có biểu hiện méo miệng, nói không rõ tiếng và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Bảo Bảo sinh năm 1995, là diễn viên quen thuộc của Sân khấu Trương Hùng Minh và Đoàn cải lương Huỳnh Long. Anh xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Bảo Bảo từng theo học tại lò đào tạo của danh hài Minh Nhí, được nhiều khán giả biết đến khi giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020.