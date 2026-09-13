Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tin mới nhất về tình trạng nghệ sĩ Bảo Bảo

Đỗ Quyên

TPO - Sau khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghệ sĩ Bảo Bảo hiện hôn mê, phải thở máy qua nội khí quản.

Tối 12/9, NSND Hữu Quốc cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Bảo. Nam nghệ sĩ đang trong trạng thái động kinh, được theo dõi nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, nghi lao màng não và đang điều trị lao phổi.

“Bảo Bảo hôn mê, được an thần, điểm Glasgow (GCS) ở mức 3. Nam nghệ sĩ phải thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn. Các bác sĩ Bệnh viện 115 đang tận tình cứu chữa”, NSND Hữu Quốc cho hay.

Theo NSND Hữu Quốc, số tiền ông tiếp nhận để hỗ trợ Bảo Bảo tính đến 20h30 là gần 150 triệu đồng. Ông gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã động viên, hỗ trợ viện phí cho nam nghệ sĩ.

bao-bao.jpg
Nghệ sĩ Bảo Bảo được đánh giá có khả năng diễn xuất đa dạng, đảm nhận nhiều dạng vai từ độc, mùi đến hài.

“Cố lên anh Bảo ơi, khán giả đang đợi. Anh phải mạnh khỏe, tỉnh dậy còn diễn cho bà con. Anh không được ngủ quá lâu đâu, mọi người đang chờ anh”, “Kêu anh dậy đi chứ trễ giờ diễn rồi, bà con đợi anh kìa, không có được ngủ nữa”, “Thức dậy tập tuồng mới kìa anh Bảo ơi. Diễn cho tụi em xem, tụi em cất công từ quê lên, anh không được phụ lòng khán giả nghe chưa”, “Thương quá, mong Bảo sớm qua nạn này”… là một số lời nhắn, động viên của khán giả, đồng nghiệp.

NSND Hữu Quốc cho biết Bảo Bảo từng nhập viện cấp cứu vì căn bệnh liên quan đến não. Sau thời gian điều trị, sức khỏe anh có dấu hiệu cải thiện và tiếp tục theo phác đồ của bác sĩ.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Bảo Bảo gặp sự cố va chạm giao thông. Đến ngày 9/9, anh có biểu hiện méo miệng, nói không rõ tiếng và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bảo Bảo sinh năm 1995, là diễn viên quen thuộc của Sân khấu Trương Hùng Minh và Đoàn cải lương Huỳnh Long. Anh xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Bảo Bảo từng theo học tại lò đào tạo của danh hài Minh Nhí, được nhiều khán giả biết đến khi giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020.

Đỗ Quyên
#Nghệ sĩ Bảo Bảo nguy kịch #Á quân Cười xuyên Việt 2020 #NSND Hữu Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe