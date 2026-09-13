Tin mới nhất về tình trạng nghệ sĩ Bảo Bảo

TPO - Sau khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghệ sĩ Bảo Bảo hiện hôn mê, phải thở máy qua nội khí quản.

Tối 12/9, NSND Hữu Quốc cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Bảo. Nam nghệ sĩ đang trong trạng thái động kinh, được theo dõi nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, nghi lao màng não và đang điều trị lao phổi.

“Bảo Bảo hôn mê, được an thần, điểm Glasgow (GCS) ở mức 3. Nam nghệ sĩ phải thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn. Các bác sĩ Bệnh viện 115 đang tận tình cứu chữa”, NSND Hữu Quốc cho hay.

Theo NSND Hữu Quốc, số tiền ông tiếp nhận để hỗ trợ Bảo Bảo tính đến 20h30 là gần 150 triệu đồng. Ông gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã động viên, hỗ trợ viện phí cho nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Bảo Bảo được đánh giá có khả năng diễn xuất đa dạng, đảm nhận nhiều dạng vai từ độc, mùi đến hài.

“Cố lên anh Bảo ơi, khán giả đang đợi. Anh phải mạnh khỏe, tỉnh dậy còn diễn cho bà con. Anh không được ngủ quá lâu đâu, mọi người đang chờ anh”, “Kêu anh dậy đi chứ trễ giờ diễn rồi, bà con đợi anh kìa, không có được ngủ nữa”, “Thức dậy tập tuồng mới kìa anh Bảo ơi. Diễn cho tụi em xem, tụi em cất công từ quê lên, anh không được phụ lòng khán giả nghe chưa”, “Thương quá, mong Bảo sớm qua nạn này”… là một số lời nhắn, động viên của khán giả, đồng nghiệp.

NSND Hữu Quốc cho biết Bảo Bảo từng nhập viện cấp cứu vì căn bệnh liên quan đến não. Sau thời gian điều trị, sức khỏe anh có dấu hiệu cải thiện và tiếp tục theo phác đồ của bác sĩ.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Bảo Bảo gặp sự cố va chạm giao thông. Đến ngày 9/9, anh có biểu hiện méo miệng, nói không rõ tiếng và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.