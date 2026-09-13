Thêm hai nghệ sĩ rời Anh trai vượt ngàn chông gai

TPO - Tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại Công diễn 4 với Tùng Mint và Toki Thành Thỏ phải dừng cuộc chơi. Trước khi công bố kết quả, ba liên minh trình diễn loạt tiết mục khai thác hát then, đàn tính, chèo, cải lương và đờn ca tài tử.

Tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục vòng đấu 2 và vòng đấu đặc biệt của Công diễn 4. Bên cạnh kết quả loại hai thành viên, chương trình dành phần lớn thời lượng cho những sân khấu lấy chất liệu từ văn hóa truyền thống.

Sau khi kết quả được mở tại Mật thất lửa, Tùng Mint và Toki Thành Thỏ là hai nghệ sĩ phải chia tay chương trình.

Hoàng Dũng cùng mẹ hát Then

Với chủ đề Thạch Sanh, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will chọn hát then, đàn tính làm chất liệu chính cho tiết mục Thạch Sanh.

Hoàng Dũng cho biết ý tưởng xuất phát từ hai câu “Đàn kêu tích tịch tình tang - Ai đưa công chúa dưới hang trở về”. Từ hình ảnh tiếng đàn trong truyện Thạch Sanh, nam ca sĩ đề xuất đưa âm nhạc của người Tày vào bài thi. Đây cũng là văn hóa gắn với nguồn gốc của Hoàng Dũng - anh là người dân tộc Tày.

Hoàng Dũng cùng mẹ hát Then.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố, anh lo vốn hiểu biết của mình chưa đủ để đại diện cho văn hóa của cộng đồng. Sau khi trao đổi với các thành viên, Hoàng Dũng cùng nhóm quyết định phát triển tiết mục theo không khí lễ hội, tìm kiếm sự tư vấn chuyên môn.

Một trong những điểm đáng chú ý của màn trình diễn là sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng. Mẹ anh từng là giảng viên đại học và bắt đầu sinh hoạt hát then sau khi nghỉ hưu. Hai mẹ con cùng đứng trên sân khấu trong phần trình diễn mang chất liệu văn hóa Tày.

Khâu chuẩn bị đạo cụ cũng mất nhiều thời gian. Theo Hoàng Rob, hai đầu mèo xuất hiện trên sân khấu là đạo cụ có ý nghĩa trong văn hóa của người Tày.

Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will.

Nhóm phải thuyết phục một nghệ nhân ở Lạng Sơn trong 2-3 ngày để được đưa đạo cụ vào TPHCM phục vụ tiết mục. Phần trình diễn cũng nhận tư vấn chuyên môn từ cơ quan văn hóa địa phương tại Lạng Sơn.

Cải lương, đờn ca tài tử lên sân khấu

Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn gồm Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy chọn truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ làm điểm xuất phát cho Tiếng ru cội nguồn.

Nửa đầu tiết mục sử dụng hát ru Bắc Bộ và sáo, thể hiện những lời người mẹ dành cho các con. Nửa sau chuyển sang hiphop/trap với sắc thái mạnh hơn, đại diện cho lời dạy của người cha. Các thành viên tập trung vào khái niệm “đồng bào” và câu chuyện những người con theo cha xuống biển, theo mẹ lên rừng.

Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy mang đến Tiếng ru cội nguồn.

Cheng và OSAD đảm nhận phần lớn công việc sáng tác, sản xuất và thu âm. OSAD cho biết việc viết một ca khúc sử dụng chất liệu văn hóa khiến nhóm phải thận trọng hơn trong lựa chọn giai điệu, ngôn từ và cách sử dụng các yếu tố dân gian.

Hà An Huy đảm nhận một đoạn hát phát triển từ làn điệu chèo. Anh nhờ mẹ là nghệ sĩ chèo Minh Phương hướng dẫn kỹ thuật và lựa chọn làn điệu phù hợp.

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng tìm đến chất liệu Nam Bộ trong Trên đất mình, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng.

Mew Amazing và Jun Phạm ban đầu chọn Lý đất giồng để phát triển ca khúc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần lời, nhóm nhận thấy bản demo chưa phù hợp với sắc thái hào hùng mong muốn nên quyết định làm lại. Theo BB Trần, thời gian tập luyện phiên bản cuối chỉ còn chưa đầy một ngày.

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng khai thác câu chuyện Thánh Gióng.

Phần âm nhạc sau đó kết hợp cải lương và đờn ca tài tử. Tiết mục có sự tham gia của các nghệ sĩ chơi sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn kìm và guitar phím lõm. Tiêu Minh Phụng hỗ trợ nhóm ở phần lời cải lương.

Một chi tiết khác được đưa vào phần vũ đạo là động tác phát triển từ “roi Thái Sơn”, thuộc võ cổ truyền Việt Nam. Nguyễn Trần Duy Nhất hướng dẫn các thành viên thực hiện phần này.

Jun Phạm thành Chiến tướng, hai nghệ sĩ bị loại

Sau vòng đấu 2, Hoàng Tôn, Will và OSAD đại diện ba liên minh bước vào Sân khấu Dũng sĩ với Đại Khải Hoàn. Ca khúc kết hợp rock, rap và một số chất liệu dân gian, đặt ra thử thách khác với sở trường của từng người.

Kết quả bình chọn đưa OSAD trở thành Anh tài Dũng sĩ với 1.330 điểm. Danh hiệu đi kèm quyền bảo vệ thành viên của liên minh trong tình huống bị loại.

Jun Phạm trở thành Chiến tướng.

Jun Phạm được trao danh hiệu Chiến tướng. Kết quả chung cuộc của ba liên minh khá sít sao. Quý Tử - Bềnh Bồng đứng đầu với 5.520 điểm và bảo toàn thành viên. Hợp Lực - Rực Rỡ xếp thứ hai với 5.170 điểm, còn Nguyên Tố - Mỹ Mãn đứng thứ ba với 5.160 điểm, chỉ kém vị trí thứ hai 10 điểm.

Sau khi kết quả được mở tại Mật thất lửa, Tùng Mint của Hợp Lực - Rực Rỡ và Toki Thành Thỏ của Nguyên Tố - Mỹ Mãn là hai thành viên phải chia tay chương trình.

Kết quả của Tùng Mint khiến nhiều thành viên xúc động. Will bật khóc khi biết đồng đội phải dừng lại.

Tùng Mint cho biết anh đã chuẩn bị tâm lý về khả năng bị loại từ đầu chương trình. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cho rằng sự hỗ trợ của các thành viên giúp anh có thể đi đến Công diễn 4. Những trải nghiệm tại chương trình giúp anh thay đổi sau một giai đoạn gặp nhiều điều tiêu cực trong cuộc sống.

Hai nghệ sĩ bị loại.

Ở liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn, Toki Thành Thỏ đón nhận kết quả khá bình tĩnh. Toki Thành Thỏ nói sau chương trình, anh mong khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh vui vẻ, vô tư của mình.