Hoài Lâm chụp ảnh cưới

TPO - Hoài Lâm và bạn gái Ngọc Trinh - cùng quê Vĩnh Long - chụp ảnh cưới hôm 12/9. Cô dâu không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Tối 12/9, Hoài Lâm đăng tải một số hình ảnh hậu trường chụp ảnh cưới. Nam ca sĩ tiết lộ cô dâu tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Anh cảm ơn khán giả đã gửi lời chúc mừng.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Gia Minh - người thực hiện bộ ảnh cưới cho Hoài Lâm - cho biết bộ đôi chụp ảnh vào ngày 12/9 tại Vĩnh Long. Theo anh Gia Minh, Ngọc Trinh sinh năm 2004, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và cùng quê với Hoài Lâm.

“Cô dâu hiền lắm, ít nói. Bên ngoài Hoài Lâm cũng ít nói. Cả hai mới chụp ảnh kỷ niệm, chưa công bố ngày cưới”, anh Gia Minh cho hay.

Hoài Lâm công khai ảnh cưới và cảm ơn khán giả gửi lời chúc phúc.

Thông tin Hoài Lâm chụp ảnh cưới nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa thông tin về kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Trước khi đến với mối tình hiện tại, Hoài Lâm có khoảng ba năm gắn bó với người mẫu tự do Kim Ngân, quê Cần Thơ. Đầu năm 2024, Kim Ngân cho biết cả hai đã chia tay một thời gian. Hoài Lâm sau đó tiếp tục giữ kín chuyện tình cảm.

﻿ ﻿ Bộ ảnh cưới được họ thực hiện tại quê nhà Vĩnh Long vào ngày 12/9.

Sau mối quan hệ này, nam ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh tình tứ với Thanh Vy. Tuy nhiên, anh không công bố nhiều thông tin về chuyện tình cảm trên truyền thông.

Hoài Lâm từng kết hôn với Cindy Lư - cháu ngoại nghệ sĩ Bảo Quốc. Họ có hai con gái chung trước khi chia tay. Sau biến cố hôn nhân, Hoài Lâm về quê một thời gian dài và hạn chế hoạt động nghệ thuật.

Những năm gần đây, nam ca sĩ dần trở lại sân khấu. Tuy nhiên, anh nhiều lần phải hủy show hoặc tạm ngưng biểu diễn vì vấn đề sức khỏe. Hoài Lâm từng cho biết anh điều trị bệnh liên quan đến thần kinh tại Cần Thơ, phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và nghỉ hát trong thời gian nhất định.

Trong đêm nhạc tháng 1/2025, Hoài Lâm xin lỗi khán giả và thừa nhận bản thân chưa thể hiện tốt. Nam ca sĩ cho biết đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vẫn mong muốn được tiếp tục ca hát và cống hiến.

Tháng 7, Hoài Lâm gây chú ý khi thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa trên trang Facebook cá nhân bằng thiết kế có dòng chữ “Tlam”. Anh đồng thời chia sẻ đường dẫn ca khúc Ký ức, trong đó phần thể hiện được ghi là “Tlam”. Đến nay, nam ca sĩ chưa giải thích về ý nghĩa của tên gọi này hay xác nhận có sử dụng “Tlam” làm nghệ danh chính thức hay không.