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Pháp luật

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Vụ cô gái tâm thần bị đánh bầm dập, bất tỉnh tại nhà: Hai mẹ con người hàng xóm bị bắt

Thanh Hiếu

TPO - Sau khi chị N.T.N có hành vi chửi bới, vứt nhiều nén hương, khăn trắng vào sân nhà, mẹ con bà Nguyễn Thị Thuấn tìm đến nhà và hành hung chị N gây thương tích 11%. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam mẹ con bà Nguyễn Thị Thuấn để điều tra.

Liên quan đến vụ việc chị N.T.N (SN 1981, trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) bị bất tỉnh tại nhà, người đầy thương tích mà Tiền Phong đã thông tin, ngày 13/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thuấn (SN 1978) Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) - là mẹ con (cùng trú tại xóm Tân Lập) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h ngày 3/9, chị N.T.N (là người mắc bệnh tâm thần) đến trước cổng nhà bà Nguyễn Thị Thuấn. Tại đây, chị N có hành vi chửi bới, vứt nhiều nén hương, khăn trắng vào sân nhà bà Thuấn.

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Bà Nguyễn Thị Thuấn và Nguyễn Văn Sơn bị bắt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Lúc này, nhà bà Thuấn không có ai nên người dân đã gọi điện báo cho Nguyễn Văn Sơn (là con trai bà Thuấn). Khi Sơn về đến nhà thì chị N đã bỏ đi. Sơn thu dọn những que hương và khăn trắng do chị N để lại.

Một lát sau, bà Thuấn về nhà và biết được vụ việc. Ngay lập tức, bà Thuấn và Sơn đi xe máy, mang theo hung khí tìm đến nhà chị N.

Tại đây, sau khi tra hỏi, Thuấn và Sơn dùng tay chân và hung khí mang theo hành hung chị N. Hậu quả, chị N bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 11%.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuấn, Nguyễn Văn Sơn về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng hơn 20h ngày 3/9, người thân phát hiện chị N.T.N nằm bất tỉnh trên sân, người đầy máu me, thương tích nghi bị hành hung. Người thân đã đưa chị N đi cấp cứu và trình báo Cơ quan công an.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Tân Khánh đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo UBND xã Tân Khánh, chị N có tiền sử bệnh tâm thần. Chị cũng vừa trở về nhà sau khi bị cưỡng chế đưa đi điều trị bệnh tâm thần.

Người dân xóm Tân Lập cho biết, chị N bị bệnh tâm thần tuy có một số hành động kỳ quặc nhưng chưa hại ai bao giờ. Có hôm, chị N mặc quần áo hầu đồng và đứng hát múa ở ven đường.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Hành hung #Tâm thần #Bắt giữ #Thương tích #Điều tra #Mẹ con

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