Ninh Bình đang rà soát loạt gói thầu có Công ty Việt Mỹ tham gia

TPO - Sau khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Sở Y tế Ninh Bình yêu cầu các bệnh viện rà soát các gói thầu có doanh nghiệp này tham gia. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công ty Việt Mỹ tham gia 9 gói và được lựa chọn tại 8 gói, trong đó có các hợp đồng liên quan trực tiếp đến hệ thống máy gia tốc xạ trị.

Trúng 8/9 gói tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Chiều 12/9, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình cho biết, Sở đang chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn rà soát các gói thầu có liên quan đến Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ).

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công ty Việt Mỹ tham gia 9 gói thầu và được lựa chọn tại 8 gói. Các gói thầu chủ yếu liên quan đến cung cấp linh kiện, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy gia tốc tuyến tính phục vụ xạ trị.

Cụ thể, theo Quyết định số 685 ngày 6/4/2026 của giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công ty Việt Mỹ trúng toàn bộ gói thầu mua sắm, thay thế bo mạch và phụ kiện cho máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng, với giá 2,586 tỷ đồng, đúng bằng giá gói thầu được duyệt; thời gian thực hiện 6 tháng.

Gói thầu gồm 5 loại linh kiện chuyên dụng. Trong đó, Magnetron cho máy xạ trị gia tốc có giá 1,896 tỷ đồng, tiếp đến là sợi đốt súng điện tử 260 triệu đồng, bo mạch đầu vào servo tín hiệu (SIB) 210 triệu đồng, bo mạch xử lý dữ liệu XVI 175 triệu đồng và bo mạch tín hiệu Analog đầu vào A112 BIT 45 triệu đồng.

Trước đó, theo Quyết định số 1784 ngày 1/8/2025, Công ty Việt Mỹ trúng phần 1 gói thầu thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng Synergy Platform trong 12 tháng, với giá 1,1985 tỷ đồng. Theo hồ sơ, phần việc gồm bảo trì định kỳ 4 lần trong 12 tháng và hỗ trợ kỹ thuật khi xảy ra sự cố 24/7.

Như vậy, riêng hai gói thầu nêu trên, tổng giá trị các phần việc Công ty Việt Mỹ được lựa chọn liên quan trực tiếp đến máy gia tốc xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình là 3,7845 tỷ đồng.

Hàng nghìn tỷ đồng qua 246 gói thầu

Một trong những gói thầu, Công ty Việt Mỹ trúng thầu tại Ninh Bình.

Theo dữ liệu tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Việt Mỹ, mã số thuế 0102351046, đã tham gia 276 gói thầu và được lựa chọn tại 246 gói, với tổng giá trị khoảng 5.947 tỷ đồng trong khoảng 8 năm. Danh mục của doanh nghiệp trải rộng từ máy gia tốc xạ trị, hệ thống Cyclotron, PET/CT, nguồn phóng xạ đến linh kiện, vật tư chuyên dụng, sửa chữa và bảo trì thiết bị y tế.

Tại 4 bệnh viện gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công ty Việt Mỹ tham gia tổng cộng 87 gói và được lựa chọn tại 77 gói, tương đương khoảng 88,5%. Số gói trúng tại 4 bệnh viện này chiếm hơn 31% tổng số gói Công ty Việt Mỹ được lựa chọn theo dữ liệu trên.

Tại Bệnh viện K, doanh nghiệp tham gia 41 gói và trúng 36 gói. Trong năm 2025, Công ty Việt Mỹ được lựa chọn tại nhiều gói có giá trị lớn, như hệ thống máy xạ trị áp sát năng lượng cao HDR giá 24,5 tỷ đồng; hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng giá 126,5 tỷ đồng; hệ thống gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại cơ sở Tam Hiệp giá 98,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, gói MS01-790, gồm hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và máy chụp CT phục vụ lập kế hoạch xạ trị, được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 28/8/2025. Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 267,9 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp tham gia 27 gói và trúng 24 gói. Riêng năm 2025, Công ty Việt Mỹ được lựa chọn cung cấp hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ giá 199,8 tỷ đồng; hệ thống MRI 3.0 Tesla giá 82,8 tỷ đồng và dịch vụ bảo trì hệ thống Gamma Knife trong 36 tháng giá 22,14 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2026, doanh nghiệp tiếp tục trúng gói cung cấp bộ nguồn Co-60 cho máy Leksell Gamma Knife với giá 35 tỷ đồng. Hồ sơ gói thầu ghi nhận sau khi gia hạn thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ; giá trúng thầu bằng giá gói thầu.