Tàu chở 243 người của Indonesia mất tích trên biển

TPO - Một tàu chở khách của Indonesia với 243 người trên tàu đã mất tích trên Biển Java vào sáng 13/9 trong điều kiện thời tiết xấu.

(Ảnh: Reuters)

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết, tàu Virgo Transport 8 khởi hành hôm 12/9 từ thành phố Surabaya (Đông Java) đến thành phố Banjarmasin (Nam Kalimantan) trước khi mất liên lạc.

Đến thời điểm ra thông báo, cơ quan tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thể liên lạc được với con tàu và chưa rõ vị trí hiện tại của nó.

Cơ quan này cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm, điều động một đội đến vị trí cuối cùng được ghi nhận của con tàu.

Indonesia, quốc gia bao gồm 17.000 hòn đảo, phụ thuộc nhiều vào tàu phà như một phương thức giao thông chủ yếu, do các tuyến đường biển có chi phí thấp hơn và phổ biến hơn so với đường hàng không.

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn không phải lúc nào cũng được thực thi nghiêm ngặt, dẫn đến tỷ lệ tai nạn tương đối cao.