Khói lửa bao trùm nhà xưởng chứa bao bì, vải vụn ở TPHCM

TPO - Đám cháy xảy ra tại một hộ kinh doanh trên đường Dân Công Hỏa Tuyến, xã Vĩnh Lộc, TPHCM, thiêu rụi khoảng 190 m² nhà xưởng tạm cùng nhiều vật liệu dễ cháy.

Khoảng 9h57 ngày 13/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về vụ cháy tại một hộ kinh doanh ở số 46 đường Dân Công Hỏa Tuyến, ấp 5, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Một phút sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH điều động sáu xe chuyên dụng cùng hơn 36 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến 10h14, lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đám cháy được khống chế lúc 10h18 và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 10h35 cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích bị cháy khoảng 190 m² trên tổng diện tích 280 m² của nhà xưởng tạm có kết cấu khung thép, mái tôn. Nhiều vật liệu bên trong như mousse, bao bì giấy, vải vụn… bị cháy.

Thiệt hại về tài sản chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo chủ các cơ sở sản xuất, kho hàng phải sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không che chắn lối thoát nạn, hành lang, cửa ra vào và đường tiếp cận của xe chữa cháy. Hệ thống điện, dây dẫn, ổ cắm và thiết bị điện cần được kiểm tra thường xuyên; không câu mắc điện tùy tiện và phải ngắt điện khi không sử dụng.

Hình ảnh sau khi vụ cháy được khống chế.

Các cơ sở cần quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt; không đun nấu, thắp hương hoặc sử dụng lửa trần trong khu vực kho. Hàng hóa dễ cháy phải được bố trí cách xa nguồn nhiệt và thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa.

Bên cạnh đó, kho hàng phải được trang bị đầy đủ bình chữa cháy và phương tiện PCCC phù hợp, đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy; không tích trữ hàng hóa vượt quá khả năng bảo đảm an toàn. Chủ cơ sở cần xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn và hướng dẫn người lao động xử lý khi xảy ra sự cố.

Khi phát hiện cháy, người dân cần nhanh chóng báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và gọi số 114. Việc thoát nạn phải được ưu tiên, tuyệt đối không quay lại khu vực nguy hiểm để cứu tài sản.