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Thế giới

Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Trump được bán với giá gần 2 triệu USD

Minh Hạnh

TPO - Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thành phố New York đã được bán với giá gần 2 triệu USD sau khi trải qua quá trình cải tạo.

Theo AP, ông Trump đã sống tại ngôi nhà mang phong cách Tudor này cho đến năm 4 tuổi. Cha ông - nhà buôn bất động sản Fred Trump - đã xây dựng ngôi nhà vào năm 1940 tại khu dân cư thượng lưu Jamaica Estates. Nhưng gia đình ông Trump đã không còn sở hữu ngôi nhà này từ nhiều năm nay.

Người rao bán căn nhà là ông Tommy Lin. Ông Lin đã mua ngôi nhà có 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm này vào năm 2025 với giá 835.000 USD, sau khi ngôi nhà bị bỏ trống và xuống cấp trong nhiều năm.

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Ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Post)

Theo tờ New York Post, ông Lin - cũng là một nhà buôn bất động sản - đã chi thêm 500.000 USD để cải tạo toàn bộ nội thất trong vòng 8 tháng, bổ sung các tiện nghi cao cấp như nhà bếp tiêu chuẩn nhà hàng, sàn gỗ lát kiểu xương cá và phòng tắm sang trọng như spa.

Mới đây, căn nhà - rộng gần 290 m2 - đã được bán cho một người mua giấu tên với giá 1,93 triệu USD.

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Ngôi nhà được sửa sang và làm lại nội thất. (Ảnh: New York Post)

Theo dữ liệu từ Zillow, ngôi nhà này đã đổi chủ nhiều lần trong những năm gần đây. Đáng chú ý là thương vụ trị giá 2,14 triệu USD diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017.

Ngôi nhà được rao bán lại vào năm 2019 với mức giá 2,9 triệu USD nhưng không tìm được người mua.

Trong khoảng thời gian đó, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng: bị hư hại do thấm nước và nấm mốc từ sự cố vỡ đường ống, đồng thời trở thành nơi trú ngụ của một đàn mèo hoang, cho đến khi ông Tommy Lin quyết định mua lại vào năm 2025.

Minh Hạnh
AP, New York Post
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #New York #bất động sản #triệu đô #nhà của ông Trump

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