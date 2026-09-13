Lầu Năm Góc vướng nghi vấn ép phi công được giải cứu ở Iran lên truyền hình

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng một số quan chức Lầu Năm Góc đã vận động 2 thành viên tổ bay của chiếc F-15 bị Iran bắn hạ hồi tháng 4 tham gia chương trình truyền hình của đài CBS, các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết.

Hình ảnh xác chiếc tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại Iran ngày 5/4. (Ảnh: Getty)

Chiếc F-15 mà họ điều khiển đã bị lực lượng Iran bắn hạ trong giai đoạn cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Một phi công được tìm thấy chỉ vài giờ sau vụ việc, thành viên còn lại - sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí, phải lẩn tránh lực lượng Iran trong hơn 1 ngày trước khi được đặc nhiệm Mỹ giải cứu.

Người này đã phải vượt qua địa hình hiểm trở và trèo lên vùng núi cao để ẩn náu, trong khi chỉ có 1 khẩu súng ngắn, thiết bị liên lạc và thiết bị phát tín hiệu định vị. Cuối cùng, đội đặc nhiệm Mỹ được máy bay yểm trợ đã tiếp cận và đưa anh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Câu chuyện về chiến dịch giải cứu là một trong những sự kiện nổi bật liên quan đến quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhiều hãng truyền thông lớn đã tìm cách phỏng vấn 2 quân nhân ngay sau chiến dịch.

Theo các nguồn tin, ban đầu cả 2 người này đều không muốn xuất hiện trên truyền hình. Một số quan chức quân đội cũng không muốn họ trả lời phỏng vấn vì lo ngại có thể lộ thông tin mật liên quan đến chiến dịch giải cứu, đặc biệt là chiến thuật và phương thức hoạt động của lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức chính trị trong văn phòng ông Hegseth vẫn kiên quyết muốn cả 2 người tham gia.

Sau khi 2 quân nhân bày tỏ lo ngại, ông Hegseth đã gặp riêng họ và cho phép họ tự quyết định có tham gia hay không. Kết quả, 1 người – được đặt mật danh “Bravo”, đồng ý trả lời phỏng vấn, người còn lại từ chối.

Lầu Năm Góc chưa công khai danh tính của 2 quân nhân.

Điểm gây tranh cãi là mục đích chính trị đằng sau việc thúc đẩy cuộc phỏng vấn.

Theo các nguồn tin, một số quân nhân lo ngại văn phòng ông Hegseth muốn tận dụng câu chuyện về chiến dịch giải cứu để xây dựng hình ảnh tích cực về quân đội Mỹ, và chứng minh rằng chiến dịch quân sự tại Iran đang đạt được những kết quả đáng kể.

Điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến với Iran ngày càng không được lòng dư luận Mỹ và gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Trump từng cam kết tránh kéo Mỹ vào những cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông.

Vì vậy, một chiến dịch giải cứu thành công, trong đó các quân nhân Mỹ thể hiện tinh thần chiến đấu và cuối cùng được đưa về an toàn, có thể được sử dụng như một câu chuyện về năng lực và thành công của quân đội Mỹ.

Theo các nguồn tin, một số quân nhân lo ngại chương trình 60 Minutes của CBS có thể biến câu chuyện về lòng dũng cảm của các binh sĩ thành công cụ phục vụ mục tiêu chính trị của chính quyền.

Ngoài vấn đề chính trị, quân đội còn lo ngại về an ninh. Mỹ vẫn đang tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran, do đó việc công khai quá nhiều chi tiết về chiến dịch giải cứu có thể giúp đối phương hiểu thêm về cách thức hoạt động, chiến thuật hoặc năng lực của lực lượng Mỹ.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng được nói là đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc phỏng vấn có thể vô tình tiết lộ một số chiến thuật quân sự. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định tham gia chương trình.

Lầu Năm Góc phủ nhận việc ép các phi công tham gia chương trình hoặc sử dụng câu chuyện cho mục đích chính trị.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho rằng thông tin trên là “hoàn toàn sai sự thật”. Ông nhấn mạnh quyết định tham gia phỏng vấn thuộc về từng phi công vì đó là câu chuyện của chính họ.

Theo ông Parnell, 1 phi công đồng ý tham gia còn người kia từ chối cho thấy họ hoàn toàn có quyền lựa chọn. Ông cũng khẳng định Bộ Quốc phòng đã thận trọng để bảo vệ an ninh tác chiến, các nguồn tin và phương thức hoạt động của quân đội.

CBS đã dành nhiều tháng để tìm cách có được cuộc phỏng vấn độc quyền với 2 quân nhân. Tổng biên tập CBS News Bari Weiss được nói là đã trực tiếp vận động ông Hegseth để CBS có quyền tiếp cận 2 thành viên tổ bay.

Đích thân ông Hegseth cũng tham gia chương trình 60 Minutes, để nói về chiến dịch giải cứu. CBS giới thiệu cuộc phỏng vấn với “Bravo” sắp lên sóng là câu chuyện đặc biệt về những gì đã xảy ra sau khi chiếc F-15 bị bắn hạ.