Tạm giam đối tượng đánh mẹ, cầm dao đâm cảnh sát

Ngày 13/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Y Ỡ Niê Hrah (38 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Y Ỡ Niê Hrah tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18h ngày 9/9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Y Ỡ đang đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn, gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Lập đã cử lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Y Ỡ đang ở trong nhà, trên tay cầm 1 con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao để hợp tác làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và có hành vi chửi bới, hăm doạ chém cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác.

Trước hành vi côn đồ hung hãn của đối tượng, Công an phường Tân Lập đã đề nghị Cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Khi tổ Cảnh sát 113 tiếp cận khu vực, yêu cầu đối tượng bỏ hung khí, hợp tác làm việc thì Y Ớ Niê Hrah bất ngờ mở cửa, cầm dao tấn công một cán bộ công an khiến người này bị thương.

Đối tượng sau đó đã bị khống chế, tước dao, áp giải về trụ sở Công an phường Tân Lập.