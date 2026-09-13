Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tạm giam đối tượng đánh mẹ, cầm dao đâm cảnh sát

Nguyễn Thảo

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh mẹ ruột, tấn công một cán bộ công an.

Ngày 13/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Y Ỡ Niê Hrah (38 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

33.jpg
Đối tượng Y Ỡ Niê Hrah tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18h ngày 9/9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Y Ỡ đang đánh mẹ ruột và ném đá nhiều người trong buôn, gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Lập đã cử lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện Y Ỡ đang ở trong nhà, trên tay cầm 1 con dao nên đã yêu cầu đối tượng bỏ dao để hợp tác làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và có hành vi chửi bới, hăm doạ chém cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác.

Trước hành vi côn đồ hung hãn của đối tượng, Công an phường Tân Lập đã đề nghị Cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Khi tổ Cảnh sát 113 tiếp cận khu vực, yêu cầu đối tượng bỏ hung khí, hợp tác làm việc thì Y Ớ Niê Hrah bất ngờ mở cửa, cầm dao tấn công một cán bộ công an khiến người này bị thương.

Đối tượng sau đó đã bị khống chế, tước dao, áp giải về trụ sở Công an phường Tân Lập.

Nguyễn Thảo
#đối tượng #khởi tố #hành hung #công an #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe