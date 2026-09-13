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Pháp luật

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Khởi tố vụ bắt hơn 7 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25

Nhật Huy

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án liên quan đến việc đóng gói, kinh doanh hơn 7,7 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, liên quan đến Hộ kinh doanh Chí Cường, tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Cường, do bà Huỳnh Thị Ái (SN 1971) làm chủ.

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Tang vật vụ án là những bao gạo mang nhãn mác ST25. Ảnh Ngọc Khuê.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 7,7 tấn gạo mang nhãn hiệu “Gạo ST25”, nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Lương. Sau đó, số gạo này được đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, thương hiệu “Ông Cua” đã được pháp luật bảo hộ.

Số bao bì mang nhãn hiệu ST25 được Hộ kinh doanh Chí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh và nhãn hiệu sản phẩm gạo ST25 để sử dụng trong quá trình đóng gói, kinh doanh.

Cơ quan chức năng xác định, dù biết việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng gói, kinh doanh gạo là không đúng quy định pháp luật, nhưng Hộ kinh doanh Chí Cường vẫn thực hiện nhằm thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm và thu lợi.

Nhật Huy
#An Giang #Khởi tố #ST25 #Gạo giả mạo nhãn hiệu #Không rõ nguồn gốc #Thương hiệu

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