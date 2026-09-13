Công nhận ngày 10/9 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

TPO - Sáng 13/9, An Giang công bố Quyết định công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho hai cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Dự lễ có Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện nhiều Bộ, Ngành trung ương, địa phương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh An Giang và Quân khu 9.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Tư lệnh Quân khu 9, công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dịp này, ông Lâm Kiên Trì - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh - nguyên Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, việc công nhận ngày truyền thống là dấu mốc quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân An Giang.

Trong kháng chiến, An Giang và Kiên Giang là những chiến trường ác liệt. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã kiên cường bám đất, giữ cơ sở, lập nhiều chiến công, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ biên giới Tây Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Với ông Lâm Kiên Trì, ông từng trực tiếp tổ chức lực lượng vượt biển ra Phú Quốc, nối lại sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ Phú Quốc, xây dựng lực lượng và mở tuyến vận chuyển bí mật trên biển.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều trận đánh, góp phần giải phóng Giồng Riềng năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và hy sinh khi mới 26 tuổi.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, An Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và chăm lo người có công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với ông Lâm Kiên Trì và Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh cho thân nhân hai ông.

Thay mặt thân nhân hai gia đình, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ- con trai liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan đã ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của hai Anh hùng LLVT nhân dân.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý, đồng thời là động lực để thế hệ con cháu hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương.