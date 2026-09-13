Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai du khách gặp nạn khi leo núi Bà Đen

Nguyễn Tiến

TPO - Mưa khiến đường núi Bà Đen trơn trượt, hai du khách liên tiếp gặp nạn khi leo núi, trong đó một người bị gãy tay phải nhập viện.

Ngày 13/9, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết, trong ngày cuối tuần, khu vực núi Bà Đen có mưa khiến nhiều đoạn đường trơn trượt. Hai du khách gặp nạn khi leo núi, trong đó một người bị gãy tay.

Khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tiếp nhận thông tin du khách P.H.A.D. (SN 2003, ngụ TPHCM) bị té ngã tại trụ 97 trên tuyến đường Cột Điện.

798116053-913202398537050-898519531710539050-n-4932.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận du khách bị té ngã, gãy tay.

Qua kiểm tra, du khách bị gãy tay. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với bộ phận y tế sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Trước đó khoảng 15 phút, tổ y tế của khu du lịch tiếp nhận anh N.B.T.K. (SN 1999, ngụ Tây Ninh) bị trượt ngã trên tuyến đường Cột Điện. Trong lúc té ngã, nạn nhân bị tre làm rách tay.

Sau khi sơ cứu, nhân viên y tế vệ sinh, cầm máu, băng ép vết thương, cho nạn nhân sử dụng thuốc giảm đau và tư vấn đến bệnh viện để khâu, kiểm tra vết thương.

799868313-913202448537045-7931807603523545693-n-686.jpg
Một du khách bị tre làm rách tay sau khi trượt ngã trên tuyến đường Cột Điện.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi leo núi. Khi trời mưa, nhiều đoạn đường có thể trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Du khách được đề nghị đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ trước khi leo núi, lưu số điện thoại cứu hộ 0276.387.5678, đồng thời chuẩn bị trang phục phù hợp, nước uống, thuốc men và túi sơ cứu cá nhân.

Ban Quản lý cũng khuyến cáo du khách nên đi theo nhóm từ 2 người trở lên để có thể hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố; đồng thời tuân thủ hướng dẫn an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình leo núi.

Nguyễn Tiến
#du khách #núi Bà Đen #sự cố #gãy tay #cứu hộ #du lịch #an toàn #du khách gặp nạn núi bà đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe