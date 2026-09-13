Hai du khách gặp nạn khi leo núi Bà Đen

TPO - Mưa khiến đường núi Bà Đen trơn trượt, hai du khách liên tiếp gặp nạn khi leo núi, trong đó một người bị gãy tay phải nhập viện.

Ngày 13/9, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết, trong ngày cuối tuần, khu vực núi Bà Đen có mưa khiến nhiều đoạn đường trơn trượt. Hai du khách gặp nạn khi leo núi, trong đó một người bị gãy tay.

Khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tiếp nhận thông tin du khách P.H.A.D. (SN 2003, ngụ TPHCM) bị té ngã tại trụ 97 trên tuyến đường Cột Điện.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận du khách bị té ngã, gãy tay.

Qua kiểm tra, du khách bị gãy tay. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với bộ phận y tế sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Trước đó khoảng 15 phút, tổ y tế của khu du lịch tiếp nhận anh N.B.T.K. (SN 1999, ngụ Tây Ninh) bị trượt ngã trên tuyến đường Cột Điện. Trong lúc té ngã, nạn nhân bị tre làm rách tay.

Sau khi sơ cứu, nhân viên y tế vệ sinh, cầm máu, băng ép vết thương, cho nạn nhân sử dụng thuốc giảm đau và tư vấn đến bệnh viện để khâu, kiểm tra vết thương.

Một du khách bị tre làm rách tay sau khi trượt ngã trên tuyến đường Cột Điện.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi leo núi. Khi trời mưa, nhiều đoạn đường có thể trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Du khách được đề nghị đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ trước khi leo núi, lưu số điện thoại cứu hộ 0276.387.5678, đồng thời chuẩn bị trang phục phù hợp, nước uống, thuốc men và túi sơ cứu cá nhân.

Ban Quản lý cũng khuyến cáo du khách nên đi theo nhóm từ 2 người trở lên để có thể hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố; đồng thời tuân thủ hướng dẫn an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình leo núi.