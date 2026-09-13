Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức mới của 3 Bộ

TPO - Chính phủ vừa ban hành các nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Bộ Xây dựng

Cụ thể, Nghị định số 354/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 33/2025/NĐ-CP về vị trí, chức năng của Bộ Xây dựng.

Trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn; tham gia thẩm định các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đó, Bộ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định, Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đơn vị so với quy định trước đây, gồm: Văn phòng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Vận tải và An toàn giao thông; Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng;

Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng;

Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc

Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 355/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, Bộ có 28 đơn vị trực thuộc và 44 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị trực thuộc và 44 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn.

Cụ thể, 28 đơn vị trực thuộc gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ;

Cùng với đó là Cục Chuyển đổi số; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia;

Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Trong đó, 24 đơn vị đầu là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 4 đơn vị còn lại là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý.

Bộ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; phê duyệt các dự án đầu tư theo phân cấp, ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Bộ Công Thương có 42 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn

Trong khi đó, Nghị định số 351/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương có 42 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Công Thương trình Chính phủ dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, dự thảo nghị quyết của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hằng năm của Chính phủ và của Bộ.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ;

Cục Năng lượng - Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương.

Trong đó, 18 đơn vị đầu là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 3 đơn vị còn lại là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Các Nghị định trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.