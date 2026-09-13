Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo mở đường cho học sinh đến trường

TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh việc hơn 60 học sinh thôn Ngòi Hoa (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) hằng ngày phải đi thuyền qua lòng hồ Hòa Bình đến trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trần Duy Đông - đã chỉ đạo khẩn trương mở tuyến đường bộ nối Ngòi Hoa với thôn Phú Vinh.

Học sinh thôn Ngòi Hoa đi thuyền đến trường hàng ngày.

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo xã Mường Hoa khẩn trương, chủ động bố trí ngân sách xã để xây dựng, mở mới tuyến đường bộ nối từ thôn Ngòi Hoa đến thôn Phú Vinh. UBND tỉnh Phú Thọ sẽ bố trí ngân sách bổ sung hỗ trợ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Ông Ngô Ngọc Mỹ - Chủ tịch UBND xã Mường Hoa - cho biết tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, tuyến giúp các em học sinh thôn Ngòi Hoa hiện học tại điểm trường Tiểu học và THCS thôn Suối Hoa, thuộc Trường Tiểu học và THCS xã Mường Hoa, đi lại thuận tiện hơn.

Theo đề xuất của UBND xã Mường Hoa, tuyến đường dự kiến được mở mới, đi qua địa hình đồi, núi, dài khoảng 5,5 km.

Tuyến đường có quy mô theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, nền rộng 5 m, mặt đường bằng bê tông xi măng. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 75 tỷ đồng.

Khi tuyến đường hoàn thành, quãng đường từ thôn Ngòi Hoa đến trường sẽ còn khoảng 7-8 km. Các em sẽ không phải đi xuồng máy qua lòng hồ như hiện nay.

Trước đó, ngày 11/9, Tiền Phong phản ánh, hơn 60 học sinh thôn Ngòi Hoa (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) mỗi ngày phải đi thuyền qua vịnh Ngòi Hoa, thuộc hồ Hòa Bình, để đến trường. Những ngày mưa bão, việc đi lại càng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nên các gia đình buộc phải cho con nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Dù đi lại khó khăn, phụ huynh, học sinh Ngòi Hoa luôn cố gắng vượt qua để đến trường.

Việc đưa đón con bằng thuyền cũng khiến phụ huynh mất thêm thời gian, chi phí nhiên liệu, nhiều người phải ở lại phía bên kia hồ để chờ đón con.

Nhận được thông tin UBND tỉnh Phú Thọ cho chủ trương mở đường, ông Bùi Văn Đậu - Trưởng thôn Ngòi Hoa - vui mừng cho biết: “Việc khẩn trương mở tuyến đường bộ nối Ngòi Hoa với Phú Vinh sẽ tháo gỡ một trong những khó khăn kéo dài nhiều năm đối với người dân nơi đây, nhất là các em học sinh trên hành trình đến trường”.