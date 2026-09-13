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Xã hội

Mê mẩn sắc thu trên non thiêng Yên Tử

Quốc Nam

TPO - Rời xa phố thị ồn ào, hành trình lên đỉnh Yên Tử mùa thu mở ra khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi mây trắng lững lờ trôi trên những tán cây rực sắc vàng.

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Di sản Yên Tử đang bước vào thu là mùa đẹp nhất trong năm. Nếu mùa xuân ở Yên Tử rộn ràng bước chân hành hương, mùa thu ở đây lại tĩnh lặng, níu chân du khách. Trong tiết trời dịu mát, du khách có thể chậm bước giữa không gian trong trẻo, cảm nhận văn hóa Trúc Lâm.
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Ở độ cao 1.068 m so với mực nước biển, núi Yên Tử sừng sững trên dãy cánh cung Đông Triều, nằm ranh giới giữa Quảng Ninh và Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ). Núi thiêng này không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ mà còn lưu giữ dấu ấn tâm linh sâu sắc qua hàng trăm năm lịch sử. Quần thể chùa, am, tháp cổ kính điểm tô khắp sườn núi tạo nên khung cảnh linh thiêng hiếm có.
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Bước vào tháng 9, Yên Tử mùa thu chuyển mình với sắc màu mê hoặc lòng người. Thời tiết mát lạnh, cây lá chuyển dần sang tông vàng đỏ rực rỡ, những vạt mây trắng phủ hững hờ trên đỉnh núi tạo không gian trầm mặc, thanh tịnh.
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Không khí trong lành cùng âm thanh thiên nhiên nhẹ nhàng khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về sự bình yên trong tâm hồn.
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Khác với cảnh đông đúc vào chính hội (Mùng 10 tháng Giêng hàng năm), Yên Tử mùa thu mang đến cho người dân, du khách không khí thư thái, bình dị khi bước chân trên những bậc đá ghi dấu chân Phật hoàng Trần Nhân Tông lên đỉnh chùa Đồng.
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Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng Ban trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, Xuân thu nhị kỳ, người Việt Nam có tập tục đi lễ chùa vào mùa xuân và mùa thu. Bởi hai mùa này, trời đất giao hòa, thời tiết đẹp lòng người an nhàn, thanh thản hơn.
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Cùng với ánh nắng vàng xiên nhẹ trên những mái ngói uốn cong mang đậm dấu ấn của Phật giáo thời Trần. Mùa thu trên non thiêng Yên Tử, với tiết trời mát mẻ và cảnh sắc thay đổi từng ngày, là thời điểm lý tưởng để tu tập và chiêm nghiệm giúp du khách thấu hiểu sâu hơn triết lý “cư trần lạc đạo” - sống giữa đời thường mà vẫn giữ tâm an lạc, tự tại.
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Những vườn tháp cổ trong khuôn viên Huệ Quang Kim Tháp - trái tim của non thiêng Yên Tử rêu phong dưới nắng vàng. Hàng Đại hơn 700 tuổi trước chùa Hoa Yên trút lá, trơ cành khẳng khiu chờ tiết trời xuân ấm áp bung hoa nở nhụy đúng như tinh thần vượt qua khổ hạnh của đạo Phật để chờ đón an yên.
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Không khí trong lành cùng âm thanh thiên nhiên nhẹ nhàng khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về sự bình yên trong tâm hồn.
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Nguyễn Thu Duyên, đến từ Hà Nội, cho biết em có trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày cuối tuần tại đây. Từ không gian tĩnh mịch, yên tĩnh của núi rừng non thiêng Yên Tử chỉ có tiếng chuông chùa vang lên như chữa lành tâm hồn.
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"Điều em cảm thấy thú vị là hành trình hành hương lên non thiêng Yên Tử từ tờ mờ sớm, băng qua những cánh rừng hàng nghìn năm tuổi, những tảng đá nhuộm màu rêu phong hay dòng suối chảy róc rách trên hành trình thượng sơn. Cảm giác thích thú nhất là được ngắm những ánh nắng bình minh le lói sau màn mây chào đón ngày mới ngay trên đỉnh chùa Đồng", Duyên chia sẻ.
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Theo thành phố Quảng Ninh, chương trình “Sắc thu thiền định” dự kiến diễn ra từ trung tuần tháng 8 đến tháng 12 tại Khu di tích Yên Tử và một số điểm du lịch trên địa bàn phường Yên Tử. Nhiều trải nghiệm được tổ chức hằng ngày theo khung giờ cố định, thuận tiện cho việc tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.
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Yên Tử mùa thu chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị tâm linh sâu sắc. Từ sắc vàng rực rỡ của rừng cây đến không gian thiền định tĩnh lặng trên đỉnh núi thiêng, mỗi khoảnh khắc tại đây đều mang lại cảm giác bình yên khó tả. Đến non thiêng Yên Tử mùa thu là chuyến hành hương để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa lá vàng và tìm về sự an lạc trong tâm hồn.
Quốc Nam
#Yên Tử #mùa thu #du lịch tâm linh #thiền định #địa danh Yên Tử #du lịch Quảng Ninh #chùa cổ

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