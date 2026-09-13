Mê mẩn sắc thu trên non thiêng Yên Tử

TPO - Rời xa phố thị ồn ào, hành trình lên đỉnh Yên Tử mùa thu mở ra khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi mây trắng lững lờ trôi trên những tán cây rực sắc vàng.