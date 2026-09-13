Mê mẩn sắc thu trên non thiêng Yên Tử

TPO - Rời xa phố thị ồn ào, hành trình lên đỉnh Yên Tử mùa thu mở ra khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi mây trắng lững lờ trôi trên những tán cây rực sắc vàng.
Cùng với ánh nắng vàng xiên nhẹ trên những mái ngói uốn cong mang đậm dấu ấn của Phật giáo thời Trần. Mùa thu trên non thiêng Yên Tử, với tiết trời mát mẻ và cảnh sắc thay đổi từng ngày, là thời điểm lý tưởng để tu tập và chiêm nghiệm giúp du khách thấu hiểu sâu hơn triết lý “cư trần lạc đạo” - sống giữa đời thường mà vẫn giữ tâm an lạc, tự tại.
"Điều em cảm thấy thú vị là hành trình hành hương lên non thiêng Yên Tử từ tờ mờ sớm, băng qua những cánh rừng hàng nghìn năm tuổi, những tảng đá nhuộm màu rêu phong hay dòng suối chảy róc rách trên hành trình thượng sơn. Cảm giác thích thú nhất là được ngắm những ánh nắng bình minh le lói sau màn mây chào đón ngày mới ngay trên đỉnh chùa Đồng", Duyên chia sẻ.