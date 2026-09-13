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Bộ đội Biên phòng Huế căng mình ứng phó mưa lớn, sạt lở

Ngọc Văn

TPO - Áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tại Huế gây sạt lở tuyến Quốc lộ 49, ảnh hưởng nhiều hộ dân vùng núi và đồng bằng, làm chìm thuyền cá, gây mắc cạn tàu hàng; lực lượng Biên phòng đã duy trì quân số hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện căng mình phối hợp ứng phó thiên tai.

Ngày 13/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

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Biên phòng TP. Huế hỗ trợ ngư dân ven biển neo đậu tàu cá an toàn.
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Hỗ trợ dân di chuyển thuyền nan đến nơi an toàn.

Tại khu vực miền núi, mưa lớn gây sạt lở tại một số địa bàn. Trên Quốc lộ 49, đoạn Km31+600, khu vực chân đèo A Co, thuộc thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5, đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường khoảng 80m, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Chính quyền địa phương đã liên hệ đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện phối hợp bộ đội biên phòng khẩn trương khắc phục sự cố.

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Giúp dân di dời tài sản, vật dụng, xử lý nhà cửa bị hư hỏng tại khu vực sạt lở xã A Lưới 4.

Tại thôn A Đớt, xã A Lưới 4, mưa lớn gây sạt lở, ảnh hưởng một số hộ dân. Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương rà soát, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Tại khu vực ven biển, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp các lực lượng chức năng xử lý sự cố tàu Star City mắc cạn tại khu vực biển Bình An (xã Chân Mây – Lăng Cô).

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Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp các lực lượng chức năng xử lý sự cố tàu hàng mắc cạn tại biển Bình An.

Trước đó, tàu Star City, quốc tịch Việt Nam, chở 17 thuyền viên, trên hành trình từ Hà Tĩnh đến cảng Chân Mây bị rê neo, trôi dạt và mắc cạn. Tàu có trọng tải toàn phần 24.157 tấn, dài 159,5m, rộng 25,8m, thời điểm xảy ra sự cố không chở hàng và không bị thủng.

Vị trí tàu mắc cạn nằm bên phải luồng hàng hải Chân Mây, cách bờ khoảng 300m, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Thời điểm xảy ra sự cố, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã hướng dẫn thuyền trưởng, hoa tiêu thực hiện các biện pháp thoát cạn, đồng thời điều động 2 tàu lai dắt hỗ trợ. Đến chiều 13/9, lực lượng chức năng đã lai dắt thành công tàu hàng Star City ra khỏi vị trí bị mắc cạn.

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế hiện duy trì 420 cán bộ, chiến sĩ và 32 phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với mưa bão. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ; chủ động phối hợp chính quyền địa phương xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Ngọc Văn
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