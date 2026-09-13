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Tìm kiếm thiếu tá quân đội mất tích, phát hiện thi thể thai nhi dưới sông

Minh Đức

TPO - Trong quá trình tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và người nhảy cầu, Đội cứu hộ cứu nạn 116 phát hiện một thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn, được đặt trong túi nilon dưới sông Trà Lý.

Chiều 13/9, ông Nhâm Quang Văn - Tổng Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 - cho biết trong quá trình tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và người nhảy cầu xuống sông Trà Lý, đội phát hiện thi thể thai nhi tại khu vực cầu Bo.

Theo ông Văn, thi thể thai nhi được phát hiện được buộc trong túi nilon, vẫn còn nguyên dây rốn. Sự việc sau đó được thông báo tới lực lượng chức năng để giải quyết theo quy định.

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Lực lượng chức năng phát hiện thai nhi trên sông Trà Lý. Ảnh: V.Q.

Hiện Đội cứu hộ cứu nạn 116 đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng điều khiển xe máy trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ. Khi đến cầu Bo, Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) phát hiện anh Đ. V. L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ ruột là bà N. Thấy vậy, Thiếu tá Tùng quay lại hỏi và bà N. cho biết con trai có ý định tự tử.

Thiếu tá Tùng và anh Tiến tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định. Sau khi được động viên, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Khoảng 9h45, trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về, người này bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý.

Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, để lại tư trang rồi lao xuống sông cứu người. Khi tiếp cận anh L. đang chới với dưới dòng nước, do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi. Ngay sau khi nhận tin báo, Trung đoàn Bộ binh 568 đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng và Đội cứu hộ, cứu nạn 116 Thái Bình tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Trà Lý.

Đến 16h30, chiều 13/9, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Minh Đức
#Thiếu tá Trần Văn Tùng #Tìm kiếm thi thể #Thi thể thai nhi #Sông Trà Lý #Cứu hộ cứu nạn

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