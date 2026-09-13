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Một người tử vong khi tự ý xuống Suối Cái ở TPHCM bắt ốc

Nguyễn Tiến

TPO - Sau những trận mưa lớn liên tiếp, nhiều khu vực quanh Suối Cái (TPHCM) ngập sâu, nước chảy xiết. Một người tử vong do đuối nước khi tự ý vào vùng nguy hiểm bắt ốc.

Ngày 11/9, tại khu vực Suối Cái, đoạn gần gói thầu số 4, phường Tân Hiệp, TPHCM (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), xảy ra vụ đuối nước khiến P.M.T. (17 tuổi) tử vong.

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Công trường dự án nạo vét gia cố Suối Cái ngập sâu sau trận mưa lớn ngày 10/9. Ảnh: UBND phường Vĩnh Tân

Theo thông tin ban đầu, T. tự ý xuống khu vực nước sâu để bắt ốc thì bị đuối nước.

Trước tình hình mưa lớn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM phối hợp với UBND các phường cảnh báo người dân không vào công trường, không đi qua khu vực đang thi công dự án nạo vét, gia cố Suối Cái.

Người dân được khuyến cáo không tắm, câu cá, bắt ốc, chăn thả gia súc, gia cầm tại Suối Cái và khu vực phụ cận; đồng thời quản lý chặt trẻ em, không để tự ý đến gần khu vực nước sâu.

Suối Cái chảy qua các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Tân Khánh, là khu vực thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn.

Dự án nạo vét, gia cố Suối Cái dài khoảng 19km, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, công trình hiện còn vướng mặt bằng tại một số vị trí, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ban Quản lý dự án đề nghị các địa phương sớm hoàn tất việc thu hồi, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, góp phần giảm ngập và bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa.

Nguyễn Tiến
#Suối Cái #đuối nước #TPHCM #bắt ốc #ngập sâu #cảnh báo

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