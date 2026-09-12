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Phú Thọ: 60 học sinh phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường

Viết Hà

TPO - Mỗi ngày, hơn 60 học sinh ở thôn Ngòi Hoa (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) phải vượt qua vịnh Ngòi Hoa (hồ Hòa Bình) bằng thuyền để đến trường. Hôm trời mưa bão, đường đến trường của các em càng trở nên nhọc nhằn và thấp thỏm.

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Học sinh thôn Ngòi Hoa đi thuyền đến trường hàng ngày.

Chuyến thuyền chở ước mơ

Ông Bùi Văn Đậu, Trưởng thôn Ngòi Hoa cho biết, thôn có hơn 60 học sinh ở cả cấp tiểu học và THCS. Việc đi thuyền qua hồ Hòa Bình đi học không phải câu chuyện mới mà đã kéo dài qua nhiều thế hệ.

“Thời cha mẹ chúng tôi đã phải vượt sông, vượt vùng lòng hồ để đến trường. Đến nay, hành trình ấy tiếp tục được lặp lại với thế hệ con cháu”, ông Đậu cho biết.

Theo ông Đậu, dù đường đến trường còn nhiều khó khăn, học sinh trong thôn vẫn có tinh thần hiếu học. Nhiều em nỗ lực vươn lên. Thôn đã có 3 học sinh đỗ và theo học tại các trường đại học ở Hà Nội.

Có hai con đang tuổi đến trường, một em học tiểu học, một em học THCS, ông Đinh Văn Đựng đã quen với việc mỗi ngày đưa các con qua hồ bằng thuyền.

Nếu thời tiết thuận lợi, từ nhà sang phía bên kia hồ mất khoảng 15 phút. Nhưng với người cha có con nhỏ, quãng thời gian ấy luôn đi kèm nỗi lo, nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường.

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Học sinh thôn Ngòi Hoa (bản Ngòi trước đây) vượt qua vịnh Ngòi Hoa gần 1km để đến trường mỗi ngày.

“Mưa nhỏ thì vẫn cố gắng đưa các con qua để đi học. Nhưng nếu giông bão, thấy không bảo đảm an toàn thì gia đình phải cho các con nghỉ”, ông Đựng chia sẻ.

Theo ông Đựng, trước đây người dân phải chèo thuyền thủ công, rất vất vả. Nay có thuyền máy, việc đi lại thuận tiện hơn nhưng hành trình đến trường của học sinh vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

“Thế hệ cha chúng tôi phải đi thuyền mái chèo rất vất vả. Nhưng thế hệ trước vẫn không nản chí bỏ học, mà cố gắng học tập, vươn lên”, ông Đựng nói.

Mong một con đường an toàn

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, việc đưa con đi học bằng thuyền còn ảnh hưởng đến thời gian lao động của phụ huynh.

Sau khi đưa trẻ qua hồ vào buổi sáng, nhiều người không trở về nhà mà ở lại phía bên kia chờ đến trưa để đón con. Nếu quay về rồi lại đi đón, số chuyến thuyền tăng gấp đôi, kéo theo chi phí nhiên liệu và thời gian.

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Dù đi lại khó khăn nhưng phụ huynh, học sinh Ngòi Hoa luôn cố gắng vượt qua để đến trường.

Từ thực tế này, nhiều phụ huynh mong muốn địa phương quan tâm tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Nếu trẻ có thể ở lại trường ăn trưa, số chuyến đi lại trên mặt nước sẽ giảm, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế phần nào nguy cơ mất an toàn.

Người dân đặc biệt mong có một cây cầu hoặc phương tiện đưa đón bảo đảm an toàn, để trẻ em không còn phải đối mặt với những rủi ro trên đường đến lớp.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, địa phương phối hợp với doanh nghiệp trao hàng trăm áo phao. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng an toàn đường thủy cho người dân, học sinh tại khu vực cảng Ngòi Hoa.

Ông Ngô Ngọc Mỹ, Chủ tịch UBND xã Mường Hoa cho biết, riêng bậc mầm non đã có điểm trường tại khu vực nên học sinh không phải qua hồ; còn các cấp học khác của thôn Ngòi Hoa vẫn phải đi thuyền qua hồ để đến trường. Đây là điều lãnh đạo địa phương trăn trở.

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Về lâu dài, ông Mỹ cho biết, địa phương đang đề xuất tỉnh xây dựng cầu nối từ khu vực cảng Ngòi Hoa với thôn Ngòi Hoa.

Theo ông Mỹ, công trình đã có trong Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình để vừa phục vụ dân sinh, vừa góp phần phát triển du lịch. Nhưng đây là công trình quy mô lớn, cần nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng và hiện tỉnh chưa bố trí ngân sách để triển khai.

Ông Ngô Ngọc Mỹ cho hay, dù việc đi lại phụ thuộc vào thời tiết và mực nước hồ, các thuyền đều được trang bị áo phao, người điều khiển phương tiện tuân thủ các quy định về an toàn đường thủy. Nhờ vậy, từ trước đến nay chưa xảy ra sự cố đáng tiếc.

Viết Hà
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