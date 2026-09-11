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Nam sinh lớp 8 từng tự tử bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng được xét lên lớp 9

Thái Lâm

TPO - Trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc xét lên lớp 9 đối với nam sinh Đ.M.H. (14 tuổi) - từng là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường xảy ra tại trường.

Ngày 11/9, bà Nguyễn Thị Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du - Di Linh, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nhà trường đã thực hiện việc xét lên lớp 9 cho em Đ.M.H. theo đúng quy định.

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Trường THCS Nguyễn Du - Di Linh.

Nam sinh này từng phải điều trị trong thời gian dài sau khi trở thành nạn nhân của vụ bạo lực học đường. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của H. đã ổn định hơn và em được xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi.

Do chưa hoàn toàn hồi phục, H. chưa thể trở lại trường ngay từ đầu năm học 2026 - 2027. Lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ phối hợp với gia đình theo dõi tình hình sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để em trở lại học tập khi đủ điều kiện.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du - Di Linh khẳng định không có chuyện hàng loạt phụ huynh xin chuyển trường cho con vì phải học chung với học sinh liên quan đến vụ bạo lực học đường đối với H.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, giữa tháng 5/2026, em Đ.M.H đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du - Di Linh, xã Di Linh (Lâm Đồng) đã tự tử do bị một nhóm học sinh cùng trường bạo lực, ép nộp tiền trong thời gian dài.

Vào cuộc xác minh, đến ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can N.H.V. (14 tuổi, trú xã Di Linh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; củng cố hồ sơ để xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với những học sinh còn lại trong nhóm.

Theo cơ quan điều tra, nhóm 13 học sinh do V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em H. ngay tại lớp và trong khuôn viên trường, đồng thời ép em này cùng một học sinh khác nộp tiền hằng ngày.

Thái Lâm
#bạo lực học đường #Lâm Đồng #nam sinh lớp 8 #lên lớp 9

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