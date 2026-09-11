Trước việc hơn 140 học sinh ở Nghệ An chưa tới trường: Giám đốc Sở GD&ĐT đối thoại với người dân

TPO - Trước sự việc hơn 140 học sinh chưa đến trường học, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã trực tiếp về thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) để đối thoại, lắng nghe ý kiến của phụ huynh và tìm giải pháp.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng lãnh đạo địa phương xã Quỳnh Tam (Nghệ An) đã về tại nhà văn hoá thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam) tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh.

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có hơn 140 học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn chưa đến lớp học. Nguyên nhân của sự việc là do phụ huynh phản đối việc giải thể điểm trường Tiến Sơn, chuyển toàn bộ học sinh về học tại điểm trường chính và phân hiệu của Trường tiểu học Quỳnh Tam.

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh trực tiếp nêu ý kiến, tập trung vào vấn đề khoảng cách địa lý và việc đưa đón con em hằng ngày. Cụ thể, điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km, cách điểm phân hiệu khoảng 7km. Với những gia đình có con nhỏ, bố mẹ phải đi làm từ sáng sớm, việc đưa đón các em mỗi ngày trở thành nỗi lo không nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, thôn Tiến Sơn) có 3 con đang học tiểu học chia sẻ: “Nếu trường ở gần thì chúng tôi còn có thể chủ động đưa đón các con đi và về. Nay điểm trường mới cách nhà khá xa, vợ chồng đều phải đi làm nên không phải lúc nào cũng có người đưa đón các cháu. Chúng tôi rất lo, nhất là những ngày mưa gió”.

Nhiều phụ huynh đã trình bày ý kiến, trăn trở về khoảng cách địa lý giữa điểm trường cũ và mới.

Theo chị Th., nếu chuyển học sinh về điểm chính của trường, phụ huynh mong muốn ngành giáo dục và địa phương có phương án đưa đón, tổ chức bán trú cụ thể để các gia đình yên tâm.

Sau khi lắng nghe những ý kiến và băn khoăn của phụ huynh, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An giải thích về chủ trương chuyển học sinh từ điểm lẻ về học tập trung. Theo ông Khoa, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp không đơn thuần là giảm đầu mối hay tinh gọn cơ sở vật chất. Điều quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An giải thích về chủ trương chuyển học sinh từ điểm lẻ về học tập trung.

Trước khi đối thoại với phụ huynh, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã trực tiếp đến điểm lẻ Tiến Sơn để kiểm tra thực tế cơ sở vật chất. Có mặt tại đây, ông Khoa bày tỏ sự lo lắng khi trường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Được biết, điểm lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Sau gần 3 thập kỷ, các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng; trong đó có 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, không bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn.

Theo ông Khoa, sau gần 30 năm sử dụng, những phòng học hiện tại không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn. Đây là vấn đề không thể xem nhẹ khi các em học sinh tiểu học là người hàng ngày ngồi học bên trong.

Chia sẻ với các phụ huynh, Giám đốc Nguyễn Văn Khoa đặt vấn đề về chất lượng giáo dục và cơ hội học tập của học sinh tại khu vực Tiến Sơn. Theo ông, kết quả học tập, trong đó có tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 ở khu vực này những năm qua còn thấp. Đây là một trong những vấn đề cần được ngành giáo dục quan tâm, từng bước cải thiện.

Điểm trường chính và phân hiệu được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo việc học của các em học sinh.

“Điểm trường có thể gần nhà, nhưng nếu điều kiện dạy học không bảo đảm thì cũng cần phải thay đổi. Sở sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng môi trường giáo dục ở xã Quỳnh Tam với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục”, ông Khoa nói.

Để giải quyết nỗi lo của phụ huynh về đường xa, theo phương án của địa phương và nhà trường, học sinh từ Tiến Sơn sẽ được tổ chức ăn bán trú tại trường. Địa phương cũng bố trí 3 chuyến xe đưa đón học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn đến trường học hàng ngày.

Phương án này nhằm giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, đồng thời giúp học sinh được học tập trong môi trường có cơ sở vật chất khang trang, an toàn hơn.