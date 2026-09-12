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Giáo dục

Đà Nẵng: Phụ huynh chen chúc đông nghẹt chờ mua sách giáo khoa

Thanh Hiền

TPO - "Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi", anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ) mệt mỏi

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Hàng trăm phụ huynh đổ về Nhà sách Đà Nẵng﻿ (phường Hải Châu) sau khi có thông tin nơi này vừa về thêm sách. Nhiều người lui tới mấy lần trong ngày, chờ đợi hàng giờ để mua sách﻿.
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Phần lớn các phụ huynh thiếu sách cấp I, II. Anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ), có con học tiểu học chia sẻ: "Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi".
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Cảnh tượng đông nghẹt, chen chúc trong nhà sách mà theo nhiều phụ huynh, chưa năm nào họ phải trải qua khi năm học mới đã bắt đầu cả tuần.
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Vì số lượng người mua quá đông, trong khi sách về ít, có môn chỉ "nhỏ giọt" vài cuốn, nên nhân viên nhà sách phải thông báo tình trạng khan khan hiếm với khách hàng. Một số thời điểm, vừa khui thùng sách ra đã hết sạch.
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Một phụ huynh vui mừng khi tìm mua được sách cho con.
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Các lối đi trong nhà sách chật như nêm. Ông Nguyễn Ba (phường Sơn Trà) cho hay suốt mấy tuần qua vợ chồng ông chạy khắp các nhà sách ở nhiều phường để tìm sách cho cháu. "Nghe Nhà sách Đà Nẵng có sách về nên vợ chồng tôi qua đây mấy lượt rồi, nhưng chỉ tìm được sách Bài tập tiếng Anh cho cháu lớp 1, còn cháu lớp 4 thì vẫn chưa đủ", ông nói.
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Nhân viên nhà sách cho hay, sách về không đồng đều, có môn số lượng nhiều, có môn số lượng ít thậm chí không có cuốn nào.
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Phụ huynh vây kín khi nhân viên nhà sách khui thùng đưa ra các loại sách mới về thêm.
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Dù chờ đợi rất lâu, nhưng không phải phụ huynh nào cũng tìm được sách con đang thiếu. Nhiều người chấp nhận ra về "tay trắng". Trước tình hình thiếu sách giáo khoa, Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường sử dụng hết nguồn sách tại thư viện, huy động sách cũ còn đảm bảo, khai thác sách giáo khoa điện tử...
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Quá nhiều người mua, phụ huynh phải xếp hàng nhích từng chút chờ tính tiền sách.
Thanh Hiền
#đông nghẹt #chen chúc #thiếu sách #nhà sách #Đà Nẵng #mua sách

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