Đà Nẵng: Phụ huynh chen chúc đông nghẹt chờ mua sách giáo khoa

TPO - "Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi", anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ) mệt mỏi