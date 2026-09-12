Đà Nẵng: Phụ huynh chen chúc đông nghẹt chờ mua sách giáo khoa

TPO - "Chưa năm nào đi mua sách khổ sở như năm nay, tôi chạy hết mấy chục hiệu sách, suốt mấy tuần nay mà vẫn chưa đủ sách cho con dù đã lên lớp học cả tuần rồi", anh Minh Trường (phường Cẩm Lệ) mệt mỏi
Cảnh tượng đông nghẹt, chen chúc trong nhà sách mà theo nhiều phụ huynh, chưa năm nào họ phải trải qua khi năm học mới đã bắt đầu cả tuần.
Dù chờ đợi rất lâu, nhưng không phải phụ huynh nào cũng tìm được sách con đang thiếu. Nhiều người chấp nhận ra về "tay trắng". Trước tình hình thiếu sách giáo khoa, Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường sử dụng hết nguồn sách tại thư viện, huy động sách cũ còn đảm bảo, khai thác sách giáo khoa điện tử...