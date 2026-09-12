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Giáo dục

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Hà Nội dạy AI cho học sinh từ lớp 1

Hà Linh

TPO - Từ năm học 2026 - 2027, học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến 12 sẽ được học nội dung cốt lõi về trí tuệ nhân tạo (AI), với thời lượng 12 tiết mỗi năm.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường phổ thông đưa nội dung giáo dục AI vào kế hoạch dạy học.

AI được tổ chức thành chuyên đề, không phát sinh môn học mới, không kiểm tra định kỳ riêng, không lập sổ điểm và không thu thêm chi phí từ học sinh, gia đình.

Hà Nội xây dựng chương trình theo ba tầng, nhằm bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận AI nhưng vẫn phù hợp điều kiện từng trường.

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Học sinh tiểu học, THCS, THPT ở Hà Nội sẽ học AI 12 tiết mỗi năm nhưng không kiểm tra, đánh giá bằng điểm số.

Ở tầng nền tảng, tất cả cơ sở giáo dục phải thực hiện đủ 12 tiết mỗi năm. Nội dung được thiết kế ở mức điều kiện tối thiểu, có thể dạy bằng thảo luận tình huống, đóng vai, thẻ tranh hoặc mô hình giấy. Do đó, những điểm trường chưa có phòng máy tính chuyên dụng vẫn có thể triển khai đầy đủ chương trình.

Tầng mở rộng dự kiến áp dụng tại ít nhất 50 cơ sở có đủ hạ tầng công nghệ và giáo viên, thông qua các câu lạc bộ AI, Robotics, STEM và dự án học tập.

Tầng chuyên sâu, định hướng nghề nghiệp được triển khai tại bốn trường THPT chuyên và ít nhất 10 trường THPT trọng điểm, tập trung vào kỹ thuật, thiết kế hệ thống AI và khoa học dữ liệu, với sự tham gia của trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Việc phân tầng không dùng để xếp loại, thi đua hay tạo lợi thế quảng bá tuyển sinh giữa các trường.

Cấm nhận diện danh tính người học

Chương trình gồm bốn mạch: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Hai nội dung đầu chiếm 50% thời lượng cốt lõi, được dạy trước hoặc song song với phần kỹ thuật.

Học sinh sẽ được trang bị kiến thức về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận biết thông tin giả mạo, trách nhiệm giải trình và cách ứng xử khi sử dụng AI.

Mọi công cụ, nền tảng AI trước khi đưa vào trường học phải được rà soát theo 8 tiêu chí bắt buộc. Các trường phải ban hành quy tắc sử dụng AI.

Sở GD&ĐT Hà Nội cấm sử dụng chức năng nhận diện danh tính người học trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý lớp học.

Không đưa dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói, kết quả học tập của học sinh lên nền tảng chưa được rà soát hoặc sử dụng làm dữ liệu huấn luyện AI.

Từ cấp THCS, học sinh sử dụng AI hỗ trợ sản phẩm học tập phải kê khai trung thực mục đích và phạm vi hỗ trợ của công cụ.

Để triển khai, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới ít nhất 300 giáo viên cốt cán cấp thành phố, bồi dưỡng 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy chuyên đề trước ngày 31/10 năm nay.

Đến năm học 2030 - 2031, thành phố phấn đấu ít nhất 50% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí tầng mở rộng, từng bước xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực AI và phát triển các chính sách cho giáo dục công nghệ cao.

Hà Linh
#Dạy AI #Học AI #Dạy học AI

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