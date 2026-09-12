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Giáo dục

Cận cảnh ngôi trường trăm tuổi kiến trúc châu Âu ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Trường THPT B Nguyễn Khuyến (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) không chỉ gây ấn tượng bởi bề dày truyền thống, mà còn nổi bật với quần thể kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn châu Âu. Từ mái trường giàu bản sắc ấy, nhiều thế hệ học sinh đã nỗ lực vươn lên, đạt những thành tích và giải thưởng danh giá.

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Nằm giữa trung tâm phường Nam Định, Trường THPT B Nguyễn Khuyến nổi bật với khuôn viên xanh mát và gây ấn tượng bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn châu Âu.
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Điểm nhấn nổi bật của Trường THPT B Nguyễn Khuyến là dãy nhà 3 tầng được xây dựng từ thời Pháp, cách đây hơn 100 năm. Nhìn từ trên cao, công trình tựa như dáng dấp một con tàu lớn.
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Công trình này trước kia vốn là Trường thánh Tô - Ma (Saint Thomas d'Aquin) được thành lập năm 1924, là nơi đào tạo những giáo viên Công giáo cho các trường dòng nhưng đã ngừng hoạt động từ năm 1941.
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Tháng 9/1976, Trường THPT B Nguyễn Khuyến được thành lập và kế thừa toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của Trường thánh Tô - Ma trước đây.
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Trường THPT B Nguyễn Khuyến được xây dựng theo phong cách Gothique, mang nét kiến trúc khác biệt so với các ngôi trường ở Ninh Bình.
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Dù các chi tiết trang trí không quá cầu kỳ, công trình vẫn tạo dấu ấn bởi những đường nét hài hòa, tinh tế và giá trị thẩm mỹ nổi bật.
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Lãnh đạo nhà trường cho biết, từ khi tiếp nhận cơ sở, nhà trường vẫn giữ nguyên toàn bộ kết cấu ban đầu của nhà cổ, chỉ tiến hành tu bổ, sơn sửa để bảo đảm an toàn và tính thẩm mỹ.
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Các lớp học tại dãy nhà cổ có trần cao, mỗi phòng có diện tích từ 60-80m2, được bố trí nhiều cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp không gian học tập luôn thoáng đãng. mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp.
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Phía ngoài hành lang cũng được bố trí nhiều cửa sổ.
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Điểm đặc biệt của dãy nhà cổ là hành lang vòng cung ôm trọn các lớp học, khiến không ít người lần đầu tới trường có cảm giác như lạc vào một “mê cung” thu nhỏ. Nhiều người khi mới đến, khi đi cùng 1 chiều sẽ bị lặp lại điểm xuất phát.
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Với nhiều thế hệ học sinh Trường THPT B Nguyễn Khuyến, được học tập dưới mái trường giàu truyền thống, mang kiến trúc độc đáo ấy là niềm tự hào lớn lao. Và rồi, từng góc nhỏ, từng ô cửa đều trở thành những ký ức không thể phai mờ.

Trường THPT B Nguyễn Khuyến là ngôi trường giàu truyền thống của tỉnh Ninh Bình.

Năm học 2025–2026, trường đạt nhiều thành tích nổi bật: 1 học sinh giành Huy chương Bạc tại Cuộc thi Dự án khoa học ASEAN lần thứ 11 được tổ chức tại Thái Lan; 11/11 học sinh dự thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” đạt giải, trong đó có 2 giải Nhất. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, 37/38 học sinh đạt giải, gồm 11 giải Nhất, 13 giải Nhì, giúp trường xếp thứ 2/92 trường toàn tỉnh và toàn đoàn được trao Cờ giải Nhất…

Đặc biệt, 100% học sinh K48 đỗ tốt nghiệp THPT, điểm trung bình xếp thứ 5/126 trường toàn tỉnh.

Cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THPT B Nguyễn Khuyến, cho biết: Năm học 2026–2027, nhà trường sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo đó, nhà trường thống nhất học liệu, linh hoạt hóa kế hoạch giảng dạy để củng cố kiến thức cho học sinh, đồng thời bồi dưỡng chuyên sâu đối với học sinh khá, giỏi. Nhà trường cũng xác định đột phá về công nghệ, tiên phong đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy; đẩy mạnh mô hình STEM/STEAM, nâng cao chất lượng ngoại ngữ và tăng cường phối hợp với các trường đại học để công tác hướng nghiệp đi vào thực chất.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trường THPT B Nguyễn Khuyến hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”, đồng thời chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, tăng cường hướng dẫn học sinh về an toàn giao thông trên nền tảng số, bảo đảm đánh giá công bằng đối với mọi nỗ lực của học sinh.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Kiến trúc Pháp Ninh Bình #Trường THPT B Nguyễn Khuyến #Kiến trúc Gothic #Trường cổ #Truyền thống giáo dục

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