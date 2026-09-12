Cận cảnh ngôi trường trăm tuổi kiến trúc châu Âu ở Ninh Bình

Trường THPT B Nguyễn Khuyến là ngôi trường giàu truyền thống của tỉnh Ninh Bình.

Năm học 2025–2026, trường đạt nhiều thành tích nổi bật: 1 học sinh giành Huy chương Bạc tại Cuộc thi Dự án khoa học ASEAN lần thứ 11 được tổ chức tại Thái Lan; 11/11 học sinh dự thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” đạt giải, trong đó có 2 giải Nhất. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, 37/38 học sinh đạt giải, gồm 11 giải Nhất, 13 giải Nhì, giúp trường xếp thứ 2/92 trường toàn tỉnh và toàn đoàn được trao Cờ giải Nhất…

Đặc biệt, 100% học sinh K48 đỗ tốt nghiệp THPT, điểm trung bình xếp thứ 5/126 trường toàn tỉnh.

Cô giáo Lê Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THPT B Nguyễn Khuyến, cho biết: Năm học 2026–2027, nhà trường sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo đó, nhà trường thống nhất học liệu, linh hoạt hóa kế hoạch giảng dạy để củng cố kiến thức cho học sinh, đồng thời bồi dưỡng chuyên sâu đối với học sinh khá, giỏi. Nhà trường cũng xác định đột phá về công nghệ, tiên phong đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy; đẩy mạnh mô hình STEM/STEAM, nâng cao chất lượng ngoại ngữ và tăng cường phối hợp với các trường đại học để công tác hướng nghiệp đi vào thực chất.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trường THPT B Nguyễn Khuyến hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”, đồng thời chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, tăng cường hướng dẫn học sinh về an toàn giao thông trên nền tảng số, bảo đảm đánh giá công bằng đối với mọi nỗ lực của học sinh.