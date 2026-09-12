12 tài năng Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

TPO - Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vừa tổ chức lễ xuất quân cho các thí sinh khu vực TPHCM tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026.

Năm nay, Việt Nam có 12 thí sinh dự thi, tranh tài ở 11 nhóm nghề. Trong đó, TPHCM có 5 thí sinh, Hà Nội có 4 thí sinh, Hưng Yên, Lào Cai và Khánh Hòa mỗi địa phương có 1 thí sinh.

Lãnh đạo TPHCM động viên "đại sứ trẻ"

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân ngày 11/9, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh kỳ thi không chỉ đòi hỏi sức khỏe, trí tuệ mà còn thể hiện kỹ năng nghề nghiệp của các thí sinh trên những thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa, động viên tinh thần 5 thí sinh khu vực TPHCM trước khi xuất quân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM hy vọng thí sinh hãy tự tin vào chính mình, vào những kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh đã được rèn luyện qua các đợt huấn luyện; tập trung, bản lĩnh, giữ vững sự điềm tĩnh, tập trung tuyệt đối vào từng thao tác, linh hoạt xử lý mọi tình huống với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Các em hãy lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam với tinh thần trung thực, cao thượng, đồng thời đóng vai trò là những “đại sứ trẻ” quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo đến với bạn bè quốc tế.

Theo bà Lê Thị Hằng, Phó Tổng Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là sân chơi đỉnh cao và uy tín nhất toàn cầu chủ yếu dành cho đối tượng thanh niên từ 22 tuổi trở xuống, là nơi hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam đã tham dự kỳ thi từ năm 2007 đến nay với thí sinh chiếm đa số là học sinh, sinh viên của các cơ sở GDNN và giáo dục đại học và đã đoạt huy chương ở các nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay CNC, Tiện CNC và nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở nhiều nghề khác.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng hành tận tâm của các chuyên gia và nhà trường, các em sẽ bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình với tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản", biến áp lực thành động lực để chinh phục những đỉnh cao mới, mang vinh quang về cho Tổ quốc", bà Hằng chia sẻ.

Đại diện các thí sinh dự thi, em Nguyễn Tiến Phát bày tỏ quyết tâm luôn giữ vững tinh thần tự tin, bình tĩnh, trung thực và kỷ luật; chấp hành nghiêm túc các quy định. Đồng thời luôn giữ gìn hình ảnh đẹp của học sinh nghề Việt Nam, có tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị, tôn trọng chuyên gia, đồng đội và các thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới...

TPHCM có 5 thí sinh dự thi 4 nhóm nghề, gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, và Công nghệ may thời trang.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 22 đến 27/9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc gia ở Thượng Hải, dự kiến quy tụ hơn 1.400 thí sinh từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề.

Phát triển nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó khẳng định rõ: giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao; nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đó chính là động lực, lợi thế cạnh tranh để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng giới thiệu về mô hình cắt động cơ Knight lâu đời, được trưng bày ở phòng truyền thống.

Chính vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đạt chuẩn quốc tế cũng là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của TPHCM. Trong đó, Giáo dục nghề nghiệp có vai trò lớn trong đào tạo lực lượng lao động kỹ năng cao, gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ban, ngành nhân rộng mô hình, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và thi đấu từ các kỳ thi kỹ năng nghề, tạo nguồn nhân lực trẻ có tay nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế.