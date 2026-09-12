Phụ huynh lo lắng khi trường học chưa tổ chức bán trú

Trường dự kiến không tổ chức bán trú

Đầu năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (phân hiệu 1, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) chưa tổ chức bán trú do đang sửa chữa, xây dựng một số hạng mục khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Một số gia đình cho biết nếu tình trạng này kéo dài, họ có thể phải tính phương án chuyển con sang trường khác có tổ chức bán trú.

Theo các phụ huynh, phần lớn gia đình có con học tại trường đều có bố mẹ đi làm trong giờ hành chính. Khi nhà trường không tổ chức ăn, nghỉ trưa, việc đưa đón con giữa buổi trở thành bài toán khó, nhất là với những gia đình không có ông bà hoặc người thân ở nhà.

Do sửa chữa phòng học, trường phải dùng phòng ăn làm nơi học tập cho trẻ.

“Bố mẹ đều đi làm cả ngày nên nếu trường không tổ chức bán trú thì rất khó sắp xếp. Đón con về buổi trưa rồi lại đưa đến trường vào đầu giờ chiều là việc không đơn giản. Nếu không có phương án khác, gia đình tôi sẽ phải tính đến việc tìm trường có bán trú cho con”, một phụ huynh chia sẻ.

Một số phụ huynh cho rằng việc sửa chữa, nâng cấp trường học là cần thiết và được gia đình đồng tình. Tuy nhiên, trong thời gian công trình triển khai, nhà trường và địa phương cần có phương án phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh, đặc biệt là hoạt động bán trú.

Địa phương tính phương án duy trì bán trú

Liên quan đến vấn đề này, bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Toàn Lưu, cho biết, xét theo nhu cầu cấp thiết, địa phương đã đầu tư dự án nâng cấp cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành với tổng nguồn vốn hơn 12 tỷ đồng; gồm các hạng mục xây dựng khu hành chính - quản trị, nhà ăn, bếp ăn bán trú và sửa chữa dãy phòng học.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Toàn Lưu, trước ngày khai giảng, lãnh đạo xã đã kiểm tra tại các điểm trường để rà soát điều kiện dạy và học. Riêng phân hiệu 1 Trường Tiểu học Tô Hiến Thành có 10 phòng học nằm trong khu vực thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa nên phải bố trí học sinh sang dãy phòng khác. Hiện phòng học cơ bản đã đáp ứng được đầy đủ.

Dãy nhà tạm dừng học để sửa chữa trong năm học mới.

Cũng theo lãnh đạo xã Toàn Lưu, dự kiến thời gian triển khai và hoàn thành các hạng mục của dự án sẽ kéo dài. Ban đầu, nhà trường tính đến phương án tạm dừng bán trú trong năm học này. Tuy nhiên, do nhu cầu của phụ huynh khá cao, xã đang yêu cầu nhà trường rà soát, tính toán lại và xem xét có thể bố trí bán trú tại một địa điểm phù hợp trong thời gian cơ sở vật chất được sửa chữa, xây dựng.

"Phương án cụ thể sẽ được cân nhắc trên cơ sở đảm bảo an toàn, điều kiện ăn nghỉ cho học sinh và phù hợp với tiến độ thi công dự án", bà Oanh nói.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đăng tải bài "Vào năm học mới, phòng học chờ sửa, trường lấy phòng ăn làm lớp" phản ánh tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành một số phòng không còn đảm bảo điều kiện sử dụng nên phải tạm dừng để chờ sửa chữa. Đồng thời nhà trường cũng tính đến phương án tạm dừng tổ chức bán trú để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Theo kế hoạch, các hạng mục sửa chữa, xây dựng được triển khai trong thời điểm đầu năm học mới, khi học sinh đã trở lại trường, nên việc tổ chức dạy học và sinh hoạt của nhà trường phải có sự sắp xếp lại. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho rằng thời gian nghỉ hè sẽ thuận lợi hơn để triển khai các hạng mục sửa chữa, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập, ăn nghỉ của học sinh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Tô Hiến Thành cho biết, các hạng mục xây dựng, sửa chữa được bố trí chung trong một gói thầu nên nhà trường không thể chủ động thực hiện riêng từng hạng mục. Vì vậy, việc chờ triển khai đồng bộ dự án khiến nhà trường gặp khó khăn trong việc sắp xếp phòng học, tổ chức dạy học cũng như duy trì hoạt động bán trú trong thời gian công trình được thực hiện.