Sát hại bạn cùng làm thuê rồi bỏ trốn, đối tượng sa lưới sau 24 giờ

TPO - Sau khi dùng dao chém vào đầu người cùng làm thuê khiến nạn nhân tử vong, đối tượng Giàng A Si (SN 1980, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La) bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 7km.

Trước đó ngày 11/9, Công an phường Vân Sơn (tỉnh Sơn La) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại một căn nhà trọ thuộc Tổ dân phố 66 phát hiện Tráng A D. (SN 1975, trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La), là người thuê trọ, trong tình trạng bất tỉnh, vùng đầu có vết thương nghi bị chém.

Anh D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Giàng A Si.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Sơn La và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân Tráng A D. bị một vết chém ở vùng thái dương bên trái, mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Xác định đây là vụ trọng án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn, trong khi thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng và xác định Giàng A Si là đối tượng nghi gây án.

Khoảng 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an bắt giữ Giàng A Si khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 7km.

Tại Cơ quan điều tra, Giàng A Si khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, Si và D. cùng nhau đi làm thuê, thường xuyên uống rượu cùng nhau. Chiều 10/9, do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt, Si đã dùng dao chém vào đầu D rồi bỏ trốn, dẫn đến D tử vong.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.