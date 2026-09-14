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Pháp luật

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Bắt nghi phạm vụ án khiến ba người thương vong ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 14/9, theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, nghi phạm liên quan vụ án khiến một người tử vong, hai người bị thương tại xã Phước Hải, TPHCM đã bị bắt giữ.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Hiện người này đang được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

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Công an phong tỏa hiện trường.

Trước đó, hơn 18 giờ ngày 13/9, người dân sống trong khu vực nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ căn nhà trong hẻm đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải, TPHCM nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông là chủ nhà đã tử vong; vợ nạn nhân và người con rể bị thương.

Hai người bị thương được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Người phụ nữ 58 tuổi bị thương ở vùng đầu, đang được theo dõi và điều trị. Người con rể 34 tuổi bị thương tại nhiều vị trí, phải phẫu thuật cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hải phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt. Khoảng 100 m đường dẫn vào hiện trường được phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan.

Đến gần 22 giờ, việc khám nghiệm hiện trường vẫn được tiến hành. Lực lượng công an bố trí chốt chặn ở đầu con hẻm, đồng thời đề nghị người dân không tập trung đông, tránh ảnh hưởng hoạt động điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm sống tại địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, người này rời hiện trường bằng xe máy, khiến lực lượng công an tổ chức truy xét.

Đến sáng nay, nghi phạm đã bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ động cơ, nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc. Danh tính nghi phạm và người tử vong chưa được công bố chính thức.

Nguyễn Dũng
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