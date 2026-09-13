Liều lĩnh trộm 4 xe máy trong trụ sở công an

TPO - Sau khi trộm 4 xe máy Honda Wave trong trụ sở Công an xã Đầm Hà, Khổng Minh Hùng bán toàn bộ số xe lấy 11,2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ninh đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND khu vực 4, Quảng Ninh, đề nghị truy tố Khổng Minh Hùng (sinh năm 2006, trú phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh) về tội "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khổng Minh Hùng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ ngày 24/5 đến 10/6/2026, Hùng đã trộm 4 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, tổng trị giá 39,55 triệu đồng, được để trong trụ sở Công an xã Đầm Hà.

Sau đó, Hùng bán cả 4 xe cho anh T.D.H. (SN 1998, trú xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh) với giá 11,2 triệu đồng rồi tiêu hết số tiền này. Ngoài ra, Hùng còn hứa bán xe máy trộm cắp để chiếm đoạt 2,3 triệu đồng của anh N.T.V. (SN 2007, trú xã Quảng Tân).

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Khổng Minh Hùng về tội Trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 173 và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ninh hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hùng về hai tội danh trên.