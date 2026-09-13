Thủ tướng: Không chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát bữa ăn nội trú, bán trú tại trường học; xử lý nghiêm vi phạm và kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Địa phương chịu trách nhiệm về bữa ăn học đường

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, tại một số nơi, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; xây dựng thực đơn và kiểm soát dinh dưỡng còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị dinh dưỡng của bữa ăn và sức khỏe của trẻ em, học sinh.

Bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không xác định rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thức ăn và các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Thủ tướng lưu ý phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Căn cứ quy định của pháp luật, quy định về phân cấp và điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp xã được giao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; đồng thời tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

“Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật; lấy yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh làm yêu cầu cốt lõi; không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp”, Công điện nêu rõ.

Hoàn thiện quy định về tổ chức bữa ăn học đường

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Các quy định cần làm rõ điều kiện, quy trình tổ chức và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và áp lực không thuộc trách nhiệm chuyên môn của nhà trường.

Việc tổ chức bữa ăn cần chú trọng phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề dinh dưỡng học đường.

Bộ Y tế được giao chủ trì rà soát, cập nhật và hướng dẫn cụ thể các yêu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đối với bữa ăn nội trú, bán trú phù hợp với từng độ tuổi, cấp học; hướng dẫn kiểm soát nguy cơ trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và sử dụng thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.