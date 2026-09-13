Quảng Ninh quyết giải ngân 100% vốn mục tiêu quốc gia

TPO - Đến giữa tháng 8, Quảng Ninh đã phân bổ chi tiết gần 37% kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 và chưa phát sinh giải ngân. Thành phố yêu cầu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trong năm, không chuyển nguồn sang năm 2027.

Năm 2026, Quảng Ninh bố trí 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 32 địa bàn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Ninh chạy nước rút giải ngân 100% vốn mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, đến ngày 15/8, các địa phương mới phân bổ chi tiết hơn 880 tỷ đồng, đạt gần 37% kế hoạch. Còn hơn 1.500 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết và chưa phát sinh giải ngân.

UBND thành phố Quảng Ninh đánh giá chất lượng chuẩn bị đầu tư giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số nơi còn lúng túng trong xác định danh mục dự án, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của cán bộ cấp xã còn hạn chế.

Việc phối hợp, trao đổi thông tin và xử lý khó khăn giữa một số sở, ngành, địa phương chưa kịp thời. Một số đơn vị vẫn có tâm lý chờ hướng dẫn, trong khi việc lồng ghép nguồn vốn của chương trình với các dự án và nguồn vốn hợp pháp khác chưa đạt hiệu quả.

Trước tình trạng trên, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể cho từng dự án và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm 2026.

Ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh - yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ. Khó khăn thuộc thẩm quyền cấp xã phải được xử lý kịp thời, vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo kèm phương án giải quyết.

Các nhiệm vụ, dự án cấp bách được yêu cầu phân công theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tiến độ phải được xác định đến từng tháng, từng quý, gắn với sản phẩm đầu ra của mỗi đơn vị.

Quảng Ninh đồng thời yêu cầu giảm tối thiểu 30% số lượng công trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn từ 2021 đến 2025, qua đó tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ thực sự cần thiết, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2029 có 24/24 xã, đặc khu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.