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Nước lũ cuốn 2 xà lan mắc vào cầu đường sắt ở Quảng Trị, đe doạ an toàn chạy tàu.

TPO - Nước lũ dâng cao khiến 2 xà lan của một doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng ở Quảng Trị bị trôi dạt, mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho cầu đường sắt và cầu đường bộ trên Quốc lộ 1A.

Hoàng Nam

Ngày 13/9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đang khẩn trương triển khai phương án giải phóng 2 xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của mưa lũ, 2 xà lan của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng QT Nguyễn Hoàng bị nước cuốn trôi và dạt về khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, tại Km788+357, Quốc lộ 1A, qua xã Nam Hải Lăng.

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Hai xà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Các xà lan mắc kẹt tại khu vực cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt cũng như cầu đường bộ Mỹ Chánh, nhất là trong điều kiện nước lũ đang diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án xử lý, tìm cách đưa các xà lan ra khỏi khu vực cầu.

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Các xà lan mắc kẹt tại khu vực cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt.

Hiện công tác khắc phục sự cố đang được khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua khu vực.

#2 xà lan #cầu đường sắt #Quảng Trị #Mỹ Chánh #an toà chạy tàu #trôi dạt #mắc kẹt

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