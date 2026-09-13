Cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

TPO - Khi ngư dân Giang Thanh Tâm đang làm việc trên tàu cá BT 97740 TS thì bị vướng tay áo vào máy tời, đầu văng đập vào thành ghe, khiến nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải và vết thương phần mềm trên thái dương phải.

Ngày 13/9, tại cầu cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TPHCM), Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu (Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TPHCM) tiến hành các thủ tục tiếp nhận ngư dân Giang Thanh Tâm (35 tuổi, ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ), bị tai nạn lao động trên biển được tàu SeaMedow 06 đưa vào bờ an toàn.

Clip đón ngư dân Giang Thanh Tâm vào bờ.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 12/9, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu nhận được thông báo của giàn khoan FPU DH1 tại mỏ Đại Hùng về việc giàn FPU DH1 tiếp nhận và hỗ trợ y tế ngư dân Giang Thanh Tâm bị tai nạn lao động khi đang khai thác thuỷ sản trên biển.

Ngư dân Giang Thanh Tâm là thuyền viên trên tàu cá BT 97740 TS do bà Nguyễn Thị Diễm (47 tuổi, ở xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ, thuyền trưởng là ông Nguyễn Công Toàn (36 tuổi, ở xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long).

Ngư dân Giang Thanh Tâm được lực lượng chức năng đưa vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 12/9, khi ngư dân Giang Thanh Tâm đang làm việc trên tàu cá BT 97740 TS thì bị vướng tay áo vào máy tời, đầu văng đập vào thành ghe.

Sau đó thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với tàu trực mỏ xin hỗ trợ và được lãnh đạo giàn FPU DH1 đưa ngư dân Tâm bị nạn lên giàn FPU DH1 để hỗ trợ.

Đến 7 giờ 50 phút ngày 12/9, thuyền viên Tâm được đưa lên giàn và được bác sỹ giàn điều trị, chẩn đoán nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải và vết thương phần mềm trên thái dương phải.

Bác sỹ giàn đã tiến hành băng bó bột cố định cánh tay phải bị gãy, tình trạng sức khoẻ nạn nhân ổn định. Giàn HPU DH1 đã gửi thuyền viên Tâm lên tàu SeaMeadow 6 vào bờ để tiếp tục thăm khám điều trị.

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân Tâm cho đại diện gia đình.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/9, tàu SeaMeadow 6 cập cảng tại cầu cảng PTSC và tiến hành bàn giao ngư dân Tâm cho Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu theo đúng quy định. Tình trạng nạn nhân tỉnh táo, sức khỏe tạm ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân Tâm cho đại diện gia đình để đưa đi tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9.