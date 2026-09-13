Người dân hy vọng sớm tìm thấy Thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người

TPO - Chiều 13/9, các lực lượng chức năng phối hợp cùng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang gồng mình trước dòng nước xiết, khẩn trương mở rộng diện tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nạn nhân Đào Văn Lộc trên sông Trà Lý.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) cùng anh Đoàn Văn Tiến (trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) phát hiện anh Đào Văn Lộc (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ ruột là bà Đào Thị Nhâm tại khu vực cầu Bo.

Clip: Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nạn nhân Đào Văn Tùng trên sông Trà Lý (Hưng Yên).

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, biết anh Lộc có ý định tự tử, Thiếu tá Tùng cùng anh Tiến đã kiên trì tiếp cận, khuyên giải. Khi anh Lộc đã nguôi ngoai và đồng ý nhờ Thiếu tá Tùng chở về.

Trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh Lộc đột ngột lao xuống dòng sông Trà Lý. Không một phút đắn đo, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, để lại tư trang và lao mình xuống dòng nước xiết.

Dù đã tiếp cận được nạn nhân đang chới với giữa lòng sông, nhưng do lưu tốc dòng chảy quá mạnh, cả hai đã bị cuốn trôi và mất tích.

Người dân mong ngóng sớm tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi cứu người

Ngay sau khi nhận tin báo lúc 10h15 cùng ngày, Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 568 do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài (Trung đoàn trưởng) và Thượng tá Đặng Văn Đảng (Chính ủy) trực tiếp chỉ đạo, đã lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng và Đội Cứu hộ cứu nạn 116 triển khai công tác tìm kiếm dọc theo dòng chảy sông Trà Lý.

Trong ngày 13/9, thời tiết phức tạp cùng mặt sông rộng, nước chảy xiết gây nhiều cản trở cho công tác cứu hộ. Đáng chú ý, trong quá trình rà quét lòng sông khu vực cầu Bo, Đội Cứu hộ 116 đã phát hiện một thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn bọc trong túi nilon và đã lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đến 16h39 ngày 13/9, công tác tìm kiếm hai nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chuyên trách ráo riết triển khai với quyết tâm cao nhất.