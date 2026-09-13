Huy động 200 người, mở rộng tìm kiếm Thiếu tá mất tích trên sông

TPO - Cơ quan chức năng đã huy động gần 200 nhân lực, cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nạn nhân tại cầu Bo. Quy mô tìm kiếm lên tới 30km dọc theo dòng chảy ra biển.

Chiều 13/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Ngọc Dương - Phó Tổng đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 116, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện và các phương án tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ quyết tâm tìm kiếm không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Ảnh: V.Q.

Trong số 200 người tham gia, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 đã huy động 40 thành viên cùng 6 phương tiện, gồm xuồng và ca nô, trực tiếp tham gia tìm kiếm. Các thành viên nhanh chóng xác minh hiện trường, thu thập thông tin liên quan, đồng thời triển khai nhiều biện pháp như rà câu, lặn tìm dưới nước và các phương án nghiệp vụ khác. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày tìm kiếm, Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên nhảy cầu vẫn chưa được tìm thấy.

Theo ông Dương, trong thời gian đầu, lực lượng tập trung tìm kiếm quanh khu vực được xác định là vị trí Thiếu tá Tùng gặp nạn, với phạm vi khoảng 300m. Qua quá trình xác minh, đánh giá dòng chảy và các yếu tố liên quan, phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Đến nay, các lực lượng đã mở rộng khu vực tìm kiếm qua cầu Trà Lý, theo hướng ra phía biển, với phạm vi cách cầu Bo khoảng 30km.

Hiện Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, triển khai các phương án khoanh vùng, mở rộng phạm vi và tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Được biết, tổng số lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm hiện khoảng 200 người, gồm các lực lượng quân đội, cứu hộ, cứu nạn và các lực lượng chức năng liên quan. Riêng Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 có 40 thành viên cùng 6 phương tiện trực tiếp tham gia.