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Xã hội

Hà Tĩnh lên phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn

Hoài Nam

TPO - Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý tình huống lũ, ngập lụt và sạt lở đất.

Ngày 13/9, tại Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kèm gió mạnh. Nhiều khu vực ven biển có sóng lớn, biển động, trong khi các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ lên nhanh và sạt lở đất.

Trước diễn biến mưa lớn, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó tại các cơ quan, đơn vị. Lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

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Thượng tá Dương Ngọc Tiệp, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3, từ phải sang) kiểm tra tại đơn vị vận tải Phòng Hậu cần, kỹ thuật.

Cùng với đó Ban CHQS của 69 xã, phường vùng trọng điểm phải bước vào trạng thái trực cao độ, bảo đảm điều động cơ động lực lượng ngay khi nhận lệnh. Chuẩn bị xuồng máy, phao cứu sinh, vật tư hậu cần và các phương tiện cần thiết. Những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở được xây dựng phương án bảo đảm an toàn, di dời người và tài sản khi cần thiết.

Tại các địa bàn ven biển, lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục theo dõi tàu thuyền, cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới để thông báo cho ngư dân, đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

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Chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sạt lở trên địa bàn.

Để ứng phó với diễn biến mưa lũ, nhiều hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh đang được vận hành điều tiết để tạo thêm dung tích phòng lũ. Hồ Bộc Nguyên dự kiến vận hành điều tiết qua tràn xả sâu từ 9h ngày 13/9, lưu lượng khoảng 3-60 m³/giây. Hồ Đá Hàn, Thượng Sông Trí, Kim Sơn, Tàu Voi và Khe Xai cũng đã được vận hành xả tràn từ những ngày trước.

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Hồ chứa nước ở Hà Tĩnh xả tràn trước thông báo mưa lớn.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô, việc xả tràn được thực hiện từ tối 11/9. Đến 12h ngày 12/9, lưu lượng xả tràn là 44 m³/giây, nước về hồ 79 m³/giây và qua tổ máy 30 m³/giây.

Cũng trong chiều 13/9, UBND xã Cẩm Trung phát lệnh tạm dừng lưu thông người và phương tiện trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển, đoạn từ thôn Bắc Lĩnh đến xã Kỳ Xuân, và khu vực Núi Rác do nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã lập chốt, dựng barie, biển cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến khác.

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Lực lượng chức năng xã Cẩm Trung lắp đặt barie, biển cảnh báo cấm đường trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 12 đến đêm 13/9, địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới chiều 13/9 đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Trị và suy yếu. Do đó, dù Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to từ chiều nay đến sáng 14/9, lượng mưa có xu thế giảm so với dự báo trước. Cảnh báo lũ trên các sông được hạ xuống mức báo động 1-2.

Trên biển Hà Tĩnh vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng lớn và biển động. Nguy cơ thiên tai trên đất liền Hà Tĩnh được đánh giá giảm so với cảnh báo trước đó.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Hà Tĩnh lên phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới #mưa lớn #mưa lũ #Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

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