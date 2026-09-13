Huế mưa lớn, may có 3 hồ chứa cứu

TPO - Ba hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền tại Huế đã giữ lại khoảng 380,3 triệu m3 nước trong đợt mưa lớn diễn ra 4 ngày qua, góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương, sông Bồ.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết từ ngày 10 đến chiều 13/9, tổng lượng nước về 3 hồ chứa thủy lợi, thủy điện Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền khoảng 433,3 triệu m3. Các hồ đã giữ lại khoảng 380,3 triệu m3, trong khi tổng lượng nước về hạ du khoảng 53 triệu m3, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du Huế.

Theo phân tích của cơ quan chức năng, lượng nước được giữ lại tại hồ Tả Trạch khoảng 120,47 triệu m3, Bình Điền 110 triệu m3 và Hương Điền 149,87 triệu m3. Việc điều tiết này góp phần giảm lượng nước đổ xuống hạ du vào thời gian cao điểm Huế trải qua đợt mưa lớn kéo dài.

Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch trên thượng nguồn sông Hương đã giữ lại khoảng 120,47 triệu m3 nước, giảm phần cắt giảm lũ trong đợt mưa lớn kéo dài hơn 3 ngày qua tại Huế.

Mực nước tại các hồ cũng tăng đáng kể so với trước đợt mưa lớn. Đến chiều 13/9, hồ Tả Trạch ở mức 33,42 m, tăng 9,66 m, Bình Điền 70,72 m, tăng 13,55 m, Hương Điền 53,72 m, tăng 6,64 m. Các hồ vẫn được đánh giá bảo đảm an toàn vận hành.

Mực nước sông Hương tại Kim Long vào chiều tối 13/9 là 1,13 m, cao hơn báo động I 0,13 m, sông Bồ tại Phú Ốc 1,71 m, cao hơn báo động I 0,21 m. Riêng khu vực Phong Điền, Phong Dinh, nước trên sông Ô Lâu dâng cao gây ngập lụt một số khu vực.

Trong khi hệ thống hồ chứa thực hiện vai trò điều tiết cắt giảm lũ, mưa lớn đã gây một số thiệt hại ban đầu trên địa bàn TP. Huế. Mưa lũ gây ngập lụt nặng tại xã Hưng Lộc, dưới chân dãy núi Bạch Mã, ngoài lưu vực sông Hương.

Bên cạnh đó, có 4 nhà dân tại hai xã miền núi A Lưới 1 và A Lưới 4 bị sạt lở nền, hư hỏng mái chính và nhà bếp. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Khu vực xã Hưng Lộc dưới chân dãy Bạch Mã (TP. Huế), ngoài lưu vực sông Hương, bị ngập nặng do mưa lớn.

Nước lũ tràn vào sân nhà dân tại khu vực nam TP. Huế.

Tại Quốc lộ 49 đi miền núi A Lưới, khoảng 150 m3 đất đá sạt xuống tại hai vị trí Km67+800 và Km75+830, vùi lấp rãnh dài khoảng 50 m, làm gián đoạn giao thông khoảng 30 phút.

Trên biển, một tàu cá dài 9 m bị sóng lớn đánh chìm khi neo tại cảng cá Thuận An, phường Thuận An. Cùng thời điểm tàu hàng Star City có trọng tải toàn phần hơn 24.000 DWT bị mắc cạn tại khu vực biển Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Tàu không chở hàng, có 17 thuyền viên và chưa ghi nhận thủng thân. Hai tàu lai đã được huy động nhưng chưa thể tiếp cận hỗ trợ ứng cứu. Đến chiều 13/9, lực lượng chức năng đã lai dắt thành công tàu hàng Star City ra khỏi vị trí bị mắc cạn.

Tàu hàng Star City mắc cạn tại vịnh Chân Mây (Huế) đã được cứu hộ thành công.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố liên tục có văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, sạt lở và yêu cầu rà soát phương án vận hành hồ chứa theo các kịch bản.

Theo đó, toàn bộ 1.120 phương tiện với 7.909 lao động trên biển của thành phố đã vào nơi neo đậu an toàn từ sáng 12/9. Tại xã A Lưới 1, 5 hộ dân với 19 nhân khẩu được di dời đến nơi an toàn, các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tuy nhiên, nguy cơ thiên tai vẫn hiện hữu. Dự báo từ chiều tối 13 đến hết ngày 15/9, Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trên biển, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-3 m, biển động. Nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các sự cố trên biển tiếp tục được cảnh báo.