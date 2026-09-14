Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại chủ động, tích cực, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam

Quan chức cấp cao Ấn Độ tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 13/9, máy bay chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương từ ngày 12-13/9 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, về phía Ấn Độ có Quốc vụ khanh phụ trách Hợp tác và Hàng không dân dụng Murlidhar Mohol, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; về phía Việt Nam có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh, Phó Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi; dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS; gặp lãnh đạo, trưởng phái đoàn các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS; gặp lãnh đạo một số tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ.

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên G20 ở thủ đô New Delhi; gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển hiệu quả, toàn diện và đi vào chiều sâu.

Hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, thúc đẩy các hành lang kết nối Nam Á-Đông Nam Á, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn, gồm nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ BRICS tăng cường phối hợp với các cơ chế đa phương, phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại, hợp tác và giải quyết các thách thức toàn cầu, hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm.

Tại cuộc gặp với lãnh đạo, trưởng phái đoàn các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Các cuộc gặp góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với các nước, qua đó khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Tại cuộc gặp lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các tổ chức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đối tác quốc tế khẳng định tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác với Việt Nam, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển bền vững và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong kinh tế khu vực và toàn cầu.

Tại các cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp xanh, hạ tầng hàng không, công nghệ cao và chuyển đổi số.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ và tầm nhìn dài hạn, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại chủ động, tích cực, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố quan hệ với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương khu vực và toàn cầu.