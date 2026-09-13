Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên thăm hỏi gia đình Thiếu tá quân đội hy sinh khi cứu người

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, hành động của Thiếu tá Trần Văn Tùng là biểu hiện rõ nét của tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân. Trong thời khắc nguy cấp, Thiếu tá Tùng đã không do dự đặt mình vào hiểm nguy để tìm cách cứu người.

Tối 13/9, sau khi nhận được báo cáo tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã đến thăm hỏi gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng.

132795-thieu-ta-tung-1-20145413.jpg
Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người quân nhân đã không quản hiểm nguy, lao xuống dòng nước để cứu người. Bí thư Phạm Quang Ngọc chia sẻ với những mất mát, đau thương quá lớn mà gia đình Thiếu tá Tùng đang phải gánh chịu; động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, hành động của Thiếu tá Trần Văn Tùng là biểu hiện rõ nét của tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân. Trong thời khắc nguy cấp, Thiếu tá Tùng đã không do dự đặt mình vào hiểm nguy để tìm cách cứu người.

"Sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên. Tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của đồng chí là hình ảnh đẹp, thể hiện phẩm chất của người quân nhân, vì nhân dân phục vụ", Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình tổ chức hậu sự cho Thiếu tá Trần Văn Tùng chu toàn, trang trọng; đồng thời tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ thân nhân người quân nhân trong thời gian tới.

Trước đó, Thiếu tá Trần Văn Tùng gặp nạn khi lao xuống sông cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo trên sông Trà Lý ( Hưng Yên). Lực lương chức năng cùng hàng loạt phương tiện được huy động để tổ chức tìm kiếm.

tp-c_2-6884.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc (ngồi thứ ba từ trái qua) bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng không chỉ để lại niềm tiếc thương sâu sắc của gia đình, đồng đội, người dân mà còn là hình ảnh đẹp về tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tính mạng, sự an toàn của nhân dân, xứng danh phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ".

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#Thiếu tá Trần Văn Tùng #Hy sinh cứu người #Quân đội nhân dân Việt Nam #Hưng Yên #Tinh thần dũng cảm #Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe