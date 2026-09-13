Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên thăm hỏi gia đình Thiếu tá quân đội hy sinh khi cứu người

TPO - Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, hành động của Thiếu tá Trần Văn Tùng là biểu hiện rõ nét của tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân. Trong thời khắc nguy cấp, Thiếu tá Tùng đã không do dự đặt mình vào hiểm nguy để tìm cách cứu người.

Tối 13/9, sau khi nhận được báo cáo tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã đến thăm hỏi gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người quân nhân đã không quản hiểm nguy, lao xuống dòng nước để cứu người. Bí thư Phạm Quang Ngọc chia sẻ với những mất mát, đau thương quá lớn mà gia đình Thiếu tá Tùng đang phải gánh chịu; động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, hành động của Thiếu tá Trần Văn Tùng là biểu hiện rõ nét của tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân. Trong thời khắc nguy cấp, Thiếu tá Tùng đã không do dự đặt mình vào hiểm nguy để tìm cách cứu người.

"Sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên. Tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của đồng chí là hình ảnh đẹp, thể hiện phẩm chất của người quân nhân, vì nhân dân phục vụ", Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình tổ chức hậu sự cho Thiếu tá Trần Văn Tùng chu toàn, trang trọng; đồng thời tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ thân nhân người quân nhân trong thời gian tới.

Trước đó, Thiếu tá Trần Văn Tùng gặp nạn khi lao xuống sông cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo trên sông Trà Lý ( Hưng Yên). Lực lương chức năng cùng hàng loạt phương tiện được huy động để tổ chức tìm kiếm.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc (ngồi thứ ba từ trái qua) bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng.



Sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng không chỉ để lại niềm tiếc thương sâu sắc của gia đình, đồng đội, người dân mà còn là hình ảnh đẹp về tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tính mạng, sự an toàn của nhân dân, xứng danh phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ".