Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ 60 học sinh đi thuyền đến trường

TPO - Ngay sau khi Báo Tiền Phong đăng bài “Phú Thọ: 60 học sinh phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, có ngay phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Học sinh thôn Ngòi Hoa đi thuyền đến trường hàng ngày.

Yêu cầu Phú Thọ khẩn trương đầu tư đường để học sinh đến trường

Ngày 13/9, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9322/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường mà Tiền Phong phản ánh.

Theo đó, ngày 12/9, Báo Tiền Phong có bài viết phản ánh tình trạng 60 học sinh tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường. Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát thông tin báo chí phản ánh, khẩn trương chỉ đạo có ngay phương án cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Hoa. Tỉnh Phú Thọ cũng được yêu cầu triển khai ngay tuyến đường bộ trên địa bàn xã theo kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Liên quan nội dung này, như Tiền Phong đưa tin, cũng trong ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trần Duy Đông - chỉ đạo xã Mường Hoa khẩn trương, chủ động bố trí ngân sách xã để xây dựng, mở mới tuyến đường bộ nối từ thôn Ngòi Hoa đến thôn Phú Vinh (từ nơi ở đến nơi có trường học của học sinh, thuộc địa bàn xã Mường Hoa - PV).

Dù đi lại khó khăn, phụ huynh, học sinh Ngòi Hoa luôn cố gắng vượt qua để đến trường.

Theo đề xuất của UBND xã Mường Hoa, tuyến đường dự kiến được mở mới, đi qua địa hình đồi, núi, dài khoảng 5,5 km, quy mô theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn, nền rộng 5 m, mặt đường bằng bê tông xi măng. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 75 tỷ đồng.

Khi tuyến đường hoàn thành, quãng đường từ thôn Ngòi Hoa đến trường sẽ còn khoảng 7-8 km, học sinh không phải đi xuồng máy qua lòng hồ như hiện nay.

Yêu cầu các tỉnh thành rà soát tổng thể

Cũng trong văn bản chỉ đạo trên, ngoài Phú Thọ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khác khẩn trương rà soát, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em học sinh.

Trong đó, tập trung ở các điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ đến trường bằng đò, thuyền, bè, mảng... và các tuyến đường đến trường phải đi qua cầu treo, cầu tạm, ngầm tràn hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt trong mùa mưa bão.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo phương tiện đưa đón học sinh phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Người điều khiển phương tiện có chuyên môn phù hợp, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh. Các địa phương phải quy định cụ thể điều kiện thời tiết, mực nước phải tạm dừng việc đưa đón, không để học sinh tự ý vượt sông, suối, lòng hồ, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ đưa đón tại các vị trí xung yếu.

Bên cạnh các giải pháp trước mắt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát tổng thể hệ thống cầu, đường trên địa bàn, chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực xã hội để khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời triển khai các biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý.