Con người thật của Lisa (BlackPink)

TPO - Bộ phim tài liệu “Always Lalisa” mang đến cho người xem góc nhìn chân thực hơn về Kpop thông qua lời kể của Lisa. Đằng sau vẻ hào nhoáng là quá trình đào tạo khắc nghiệt, kiểm soát chặt chẽ về cả hình ảnh lẫn đời tư và sức ép từ người hâm mộ.

Always Lalisa của đạo diễn Sue Kim ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026. Phim gây chú ý vì trọng tâm của câu chuyện xoay quanh Lisa, em út nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng số 1 thế giới BlackPink.

Tác phẩm theo chân Lisa trong một năm cô tạm dừng hoạt động cùng BlackPink để tìm hướng đi riêng. Tuy nhiên, với thời lượng 97 phút, người xem không chỉ biết thêm những điều chưa từng biết về nữ thần tượng sinh năm 1997, mà còn phần nào thấy được góc khuất đằng sau Kpop hào nhoáng.

Lisa trên thảm đỏ TIFF 2026. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn Reuters, đạo diễn Sue Kim cho biết ê-kíp muốn tiếp cận Lisa mà khán giả chưa thường xuyên được nhìn thấy.

“Đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về người mà chúng ta chỉ được biết đến qua hình ảnh cụ thể do hệ thống âm nhạc đào tạo cô ấy xây dựng nên. Chúng ta có cơ hội tiếp cận, ở gần và hiểu về cô ấy ở một mức độ chưa từng có... Đây không phải là thế giới Kpop”, bà Kim nhấn mạnh.

Tiết lộ đáng chú ý về đời sống tình cảm của Lisa

Lisa rời Thái Lan sang Hàn Quốc năm 2011, khi mới 14 tuổi, để trở thành thực tập sinh của YG Entertainment. Trong Always Lalisa, cô nhìn lại quãng thời gian này với nhiều cảm xúc.

Người đẹp cho biết từng không dám lên tiếng hay bày tỏ suy nghĩ của mình trong thời gian dài, bắt đầu từ khi đặt chân đến xứ người và gia nhập Kpop. Cô đã bật khóc khi nhắc đến những video ghi lại phần trình diễn để gửi cho cấp trên đánh giá hằng tháng cùng những nhận xét nhận được.

Chi tiết này cho thấy khía cạnh khắc nghiệt của hệ thống đào tạo thần tượng Hàn Quốc. Để có được vị trí của ngôi sao toàn cầu, Lisa phải trải qua nhiều năm huấn luyện và đánh giá liên tục. Với cô, quá trình ấy không chỉ là học hát, nhảy hay biểu diễn, mà còn hình thành cách thần tượng phải xuất hiện trước công chúng.

Trong phim tài liệu, Lisa không chỉ là ngôi sao rực rỡ trên sân khấu, mà còn cho thấy khía cạnh dễ bị tổn thương.

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất liên quan đến đời sống tình cảm. Lisa nói thẳng trong văn hóa Kpop, nghệ sĩ "không thể hẹn hò" công khai. Cô từng có vài mối quan hệ nhưng phải giữ kín vì lo ngại đời tư có thể ảnh hưởng đến mức độ nổi tiếng của BlackPink. Theo Lisa, nếu thần tượng bị bắt gặp hẹn hò, sức hút với công chúng có thể suy giảm.

Qua lời kể của Lisa, chuyện hẹn hò trở thành ví dụ cho khoảng cách giữa đời sống riêng tư và hình ảnh công chúng của thần tượng. Nghệ sĩ càng được kỳ vọng duy trì hình tượng gần gũi với người hâm mộ, đời tư của họ càng dễ trở thành vấn đề có ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Lisa tiết lộ ca khúc Dream trong album Alter Ego được lấy cảm hứng từ mối quan hệ bí mật trong quá khứ. Trước khi phát hành bài hát, cô liên hệ với người cũ để xin phép và người này đồng ý với điều kiện danh tính không bị người hâm mộ phát hiện.

Sue Kim cho biết nhận thức được sức mạnh của mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng bị sốc trước mức độ độc hại mà fandom có thể tạo ra.

Nhà làm phim đã đưa một số bình luận công kích Lisa trên mạng xã hội vào phim, trong đó có những lời miệt thị về tài năng, tiền bạc và xuất thân Thái Lan của cô. Lisa cho biết đã sống trong cảm giác người khác luôn cố tìm ra những ngôn từ có thể làm tổn thương cô sâu sắc nhất.

Sự đối lập giữa hai không gian - sân khấu và mạng xã hội - là một trong những điểm đắt giá của bộ phim. Trên sân khấu Coachella, Lisa đứng trước biển người hâm mộ, tận hưởng sự tung hô và cuồng nhiệt. Nhưng trên mạng, cô lại trở thành mục tiêu của những lời xúc phạm và quấy rối.

Always Lalisa không chỉ kể về thành công của Lisa sau khi tách khỏi nhóm nhạc, còn cho thấy cái giá đi kèm với mức độ nổi tiếng ấy.

Những khó khăn và tiêu cực cũng góp phần tạo ra con người Lisa ở hiện tại.

Tuy nhiên, bộ phim không chỉ tập trung vào những mặt tiêu cực. Trọng tâm của Always Lalisa vẫn là quá trình Lisa tìm kiếm sự độc lập. Một năm tạm rời BlackPink cho phép cô thành lập công ty quản lý riêng LLOUD, thực hiện album Alter Ego, thử sức với diễn xuất trong The White Lotus và chuẩn bị cho màn trình diễn solo tại Coachella.

The Hollywood Reporter mô tả đây là giai đoạn Lisa phải đối mặt với nỗi sợ và áp lực khi xây dựng bản sắc riêng bên ngoài BlackPink.

Đáng nói là những trải nghiệm tiêu cực góp phần làm nên thành công của Lisa. Hệ thống Kpop đưa cô từ thiếu nữ Thái Lan bỡ ngỡ trở thành ngôi sao toàn cầu, đồng thời đặt ra nhiều giới hạn mà cô phải học cách thích nghi.

Sau nhiều năm xuất hiện trước công chúng với tư cách thành viên BlackPink, Lisa muốn được quyết định mình là ai và muốn làm gì. Always Lalisa ghi lại thời điểm cô bắt đầu thực hiện điều đó.

Đằng sau câu chuyện về ngôi sao tìm kiếm tự do sáng tạo là quá trình từng phải học cách im lặng, che giấu đời tư và chịu đựng sự phán xét để tồn tại trong ngành công nghiệp đòi hỏi sự kiểm soát rất cao đối với hình ảnh thần tượng.

Đánh giá từ giới phê bình

Vì chưa công chiếu rộng rãi (dự kiến vào ngày 12/10), lượng bài đánh giá chuyên môn về Always Lalisa còn hạn chế. Tuy vậy, nhìn chung, giới truyền thông đón nhận bộ phim tài liệu này theo hướng tích cực, đặc biệt ở khía cạnh phim cố gắng đưa Lisa ra khỏi hình ảnh ngôi sao Kpop bị kiểm soát chặt chẽ.

Toronto Star gọi Always Lalisa là câu chuyện mạch lạc, có chủ đích về một năm trong cuộc đời của Lisa. Phim đã bóc tách hình ảnh ngôi sao toàn cầu để cho thấy Lisa phía sau ánh hào quang, với những lo âu, tổn thương và áp lực đời thường.

Bài đánh giá duy nhất về phim trên Rotten Tomatoes (tính đến sáng 14/9) đến từ Lyra Hale của trang web fangirlish.com. Cây viết nhận xét Always Lalisa mang đến cái nhìn sâu sắc về một siêu sao toàn cầu. Bằng giọng kể nhẹ nhàng, phim gạt bỏ vẻ hào nhoáng bên ngoài để hé lộ chân dung người phụ nữ với những nỗi sợ hãi, niềm vui và lo lắng giống như bao người khác.

Đánh giá về Always Lalisa nhìn chung ghi nhận chiều hướng tích cực. Ảnh: Reuters

Những tờ báo khác như Reuters, The Hollywood Reporter, Variety… cũng có bài đánh giá, nhưng chủ yếu tập trung vào nội dung và bối cảnh của phim, không đưa ra bình luận khen hay chê về chất lượng.

Trong khi đó, trang Silver Screen Capture tỏ ra khắt khe hơn, chỉ chấm điểm B-. Cây viết Stephen Michael Brown cho rằng sức hút của Lisa nổi bật hơn khả năng quan sát của tác phẩm.

Theo đánh giá, bộ phim chỉ ghi lại giai đoạn tương đối ngắn trong quá trình phát triển sự nghiệp solo, trong khi cá tính, nền tảng văn hóa và cách làm nghề của Lisa đủ phong phú để tạo nên chân dung sâu sắc hơn.

Dù việc tiếp cận gần ngôi sao toàn cầu giúp bộ phim duy trì sức hút, đạo diễn Sue Kim chưa khai thác được hết cơ hội đó để mang đến những phát hiện mới về nhân vật.

Silver Screen Capture cũng cho rằng tác phẩm cần thêm nhiều âm nhạc hơn.