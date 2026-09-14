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Thế giới

Tổng thống Trump nói Mỹ ‘có thể ở lại Iran và giữ lấy dầu’, giống như Venezuela

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ có thể tiếp tục ở lại Iran và “giữ lấy dầu”, giống như cách Mỹ kiểm soát 1/5 trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ireland, ngày 13/9. (Ảnh: AP)

Trong chuyến đi tới Ireland để tham dự các cuộc gặp và xem golf, Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông vẫn dự đoán cuộc xung đột Iran sẽ kết thúc trong năm nay, có thể ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11.

Phát biểu tại giải vô địch golf Irish Open, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng giá xăng sẽ “giảm mạnh như một hòn đá rơi” ngay khi xung đột kết thúc.

Bất ổn tại Trung Đông đã gây chao đảo thị trường dầu mỏ. Giá mặt hàng thiết yếu này được dự đoán sẽ tăng trở lại vào ngày 14/9, sau vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu của Ả-rập Xê-út.

Tổng thống Trump nói ông sẽ chỉ chấp nhận “thỏa thuận đúng đắn” và sẽ không thực hiện thỏa thuận “không tốt”, nói rằng Iran đang “liên tục gọi điện” để đề nghị đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra một lựa chọn khác: Tiếp tục duy trì hiện diện và can dự tại Iran. Ông so sánh phương án này với thỏa thuận của Mỹ tại Venezuela mà ông công bố hồi tháng 8.

“Cuối cùng chúng ta sẽ rút khỏi Iran, trừ khi chúng ta quyết định ở lại và giữ lấy dầu, giống như Venezuela”, Tổng thống Trump nói. Ông cũng khẳng định nguồn thu của Mỹ từ Venezuela đã “trang trải chi phí chiến tranh nhiều lần”.

Trong khi đó, các cuộc tấn công mới nhằm vào Ả-rập Xê-út và các tàu tại vùng Vịnh ngày 13/9 khiến tình hình Trung Đông thêm căng thẳng. Vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả-rập Xê-út và bước tiến thần tốc của lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa gây gián đoạn nghiêm trọng hơn nữa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngày 13/9, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết 1 con tàu bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, khiến tàu bốc cháy và thủy thủ đoàn phải sơ tán. Về phía Iran, nước này cho biết 1 người thiệt mạng và 3 thuyền viên bị thương trên 1 tàu thương mại Iran, khi con tàu bị tấn công trên vùng biển ngoài khơi nước này.

Tại Ả-rập Xê-út, truyền thông nhà nước đăng video cho thấy thiệt hại ở nhà dân và đền thờ Hồi giáo sau vụ tấn công xuyên biên giới mới nhất mà họ cáo buộc do Houthi gây ra. Houthi tuyên bố đã tấn công căn cứ quân sự của Ả-rập Xê-út.

Các thành phố miền nam Ả-rập Xê-út đã liên tục phát cảnh báo từ tuần trước, đỉnh điểm là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 11/9, khiến đường ống dài 1.200 km chạy từ đông sang tây qua bán đảo Ả-rập phải ngừng hoạt động. Tuyến đường ống này vốn là tuyến vận chuyển chính để đưa dầu Trung Đông ra thị trường toàn cầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 11/9, Houthi đã chiếm đảo Perim nằm giữa eo biển Bab el-Mandeb, nơi kiểm soát cửa ngõ ra vào Biển Đỏ.

Giá dầu đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng từ tuần trước - lần đầu tiên kể từ tháng 7. Giá bán lẻ diesel - mặt hàng đặc biệt nhạy cảm về chính trị tại Mỹ, đã cũng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong ngày 13/9, vượt 6,20 USD/gallon.

Bình Giang
Theo Reuters
#Chiến tranh Iran #Tổng thống Trump #Dầu mỏ #Giá dầu

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