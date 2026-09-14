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Thế giới

Tổng thống Trump gặp khó với lời hứa tặng 5.000 USD cho người Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tặng 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành tại Mỹ nếu đảng Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sẽ cần phải được Quốc hội thông qua.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đưa ra ý tưởng khác thường này tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa vào tuần trước, hứa hẹn mang lại một khoản “Cổ tức Trump” nếu cử tri tiếp tục giúp đảng Cộng hòa nắm quyền tại Quốc hội. Sau đó, Tổng thống nói với đài CBS News Texas, rằng ông không nghĩ Quốc hội cần phải phê chuẩn các khoản chi trả này, mặc dù ông không nêu rõ làm thế nào mình có thể chi hơn 1 nghìn tỷ USD mà không có sự cho phép của các nghị sĩ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (thuộc đảng Cộng hòa) khẳng định đề xuất của ông Trump cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội. "Tôi cho rằng đúng vậy, ông ấy sẽ cần Quốc hội hành động, và đó là một ý tưởng sáng tạo", ông Johnson nói.

Vài giờ sau, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thực hiện lời hứa của mình. “Khoản chi 5.000 USD đó chắc chắn sẽ được thực hiện, 100% là vậy”, ông nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại Ireland, nơi ông vừa tham dự một giải golf chuyên nghiệp ở khu nghỉ dưỡng của mình.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Johnson tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy đề xuất của ông Trump thông qua Quốc hội, bất chấp thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa.

"Ông ấy là vị tổng thống của những ý tưởng lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai mọi thứ có thể", ông nói. "Tôi cam kết rằng Quốc hội sẽ xem xét và đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, cũng như cách họ giải quyết mọi việc khác”.

Theo AP, nước đi đầy rủi ro này của ông Trump có thể tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD, gây thêm áp lực lên khoản thâm hụt ngân sách hàng năm gần 1.800 tỷ USD của Mỹ và làm trầm trọng thêm những lo ngại về lạm phát.

Nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát dai dẳng và lãi suất tăng cao - một sự kết hợp khó khăn đối với đảng Cộng hòa cầm quyền khi họ tìm cách duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Trump lập luận rằng việc chi trả vẫn là khả thi nhờ nền kinh tế mạnh mẽ. Tuy nhiên trên thực tế, tâm lý người tiêu dùng lại đang sa sút do giá xăng tăng vì căng thẳng với Iran, trong khi tiền lương chật vật đuổi theo đà lạm phát.

"Chúng tôi có thể dễ dàng lo liệu việc đó vì nguồn thu ngân sách rất lớn", ông Trump nói. "Chúng tôi chưa bao giờ đạt kết quả tốt như hiện nay".

Theo một cuộc thăm dò vào tháng 7 của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng NORC, chỉ 1/3 người trưởng thành tại Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành đất nước. Con số này thấp hơn mức 37% ghi nhận vào tháng 6 và mức 42% ủng hộ khi ông mới nhậm chức. Đa số người dân cũng không tán thành cách ông Trump xử lý các vấn đề kinh tế và nhập cư - những vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông.

Cũng trong ngày 13/9, ông Trump tuyên bố giá xăng sẽ "lao dốc mạnh", nhưng cho thấy chưa có dấu hiệu nào về một thỏa thuận sớm với Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Minh Hạnh
AP
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ #Quốc hội Mỹ #Hạ viện Mỹ #đảng Cộng hòa #Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

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