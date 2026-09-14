Luật sư, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình nói gì sau phán quyết của Tòa phúc thẩm

TPO - Sau phiên tòa, cô Nguyễn Thị Bình và luật sư nêu quan điểm tôn trọng phán quyết của HĐXX cấp phúc thẩm và khẳng định sẽ tiếp tục hành trình để minh oan.

Sáng 14/9, sau phán quyết của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội (cấp phúc thẩm), luật sư và cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) đã nêu quan điểm về vụ án.

Luật sư Phùng Thị Huyền bày tỏ, nên tôn trọng quyết định của Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm. Với phán quyết hủy án sơ thẩm, có nghĩa bản án đó không còn nữa. Bây giờ quay lại điều tra, luật sư Huyền cho biết sẽ cùng các luật sư khác sẽ cố gắng giải trình, minh oan cho cô Bình trong hành trình tiếp theo.

Cùng quan điểm với luật sư, bà Nguyễn Thị Bình cho biết trước khi bắt đầu phiên bà có niềm tin rất lớn vào Hội đồng xét xử phúc thẩm dựa vào hồ sơ vụ án cũng như tài liệu chứng cứ, có thể xác định bà có tội hay vô tội.

"Tôi mong một cán cân công lý được làm sáng tỏ đúng sai từ cấp phúc thẩm nhưng Hội đồng xét xử vẫn đưa ra phán quyết có một số nội dung cần xác định lại một cách toàn diện... lúc đó tôi suy nghĩ và tôi cảm thấy cần tôn trọng quyết định của Hội đồng xét xử", bà Nguyễn Thị Bình nói.

Luật sư và cô Nguyễn Thị Bình chia sẻ sau phiên tòa.

Trước đó, gửi văn bản bào chữa đến Hội đồng xét xử, ông Trương Việt Toàn (nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội) cho rằng, các yếu tố cấu thành tội phạm trong vụ án đều cần được xem xét lại, đặc biệt là thiệt hại bao nhiêu và ai là người bị thiệt hại?

Luật sư Toàn nêu Bản án sơ thẩm xác định thiệt hại của vụ án là 1,09 tỷ đồng (khoản tiền thu chênh so với quy định). Bản án ghi nhận số tiền này gây thiệt hại cho cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, tại trang 23, Hội đồng xét xử lại xác định tiền thuộc về nhà trường và việc chi trả cho giáo viên, chi phí quản lý vượt mức đã làm thiệt hại quyền lợi của trường.

Theo luật sư Trương Việt Toàn, như vậy cấp sơ thẩm chưa xác định thống nhất chủ thể có tài sản bị thiệt hại. Trong khi đó, hồ sơ và tại tòa cũng thể hiện phụ huynh "biết rõ mức thu, không khiếu nại"; hội trưởng phụ huynh khẳng định không cha mẹ nào nhận mình bị thiệt hại.

Nếu xác định nhà trường bị thiệt hại, luật sư Toàn cho rằng cần chỉ rõ nguồn tài sản nào bị giảm sút nhưng đại diện nhà trường tại phiên sơ thẩm cho biết khoản tiền còn tồn, chưa kịp chi đã được nộp vào quỹ; nhà trường cũng không yêu cầu hoàn trả 1,09 tỷ đồng. Như vậy, thực tế toàn bộ tiền thu về đều được nộp cho nhà trường, không có khoản nào bị giữ lại hoặc chuyển ra ngoài.

Luật sư Toàn cũng viện dẫn Kết luận thanh tra 143 của UBND TP Hà Nội xác định các khoản chi "về cơ bản đúng quy định, đúng quy chế chi tiêu nội bộ và đúng thỏa thuận với cha mẹ học sinh".

Theo ông Toàn, nếu coi việc chi tiền làm phát sinh thiệt hại trong vụ án thì kết luận này của UBND TP Hà Nội cũng cần được xem lại con số thiệt hại 1,093 tỷ đồng "không chắc chắn và thiếu căn cứ pháp lý"...