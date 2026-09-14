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Thế giới

Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine vào tháng 10

Quỳnh Như

TPO - Nga không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine theo hình thức ba bên vào tháng 10, trong khi phía Kiev cũng cho biết đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới.

Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm Chủ nhật (13/9) cho biết, Nga không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine theo hình thức ba bên vào tháng 10.

Khi được hỏi liệu một vòng đàm phán có thể diễn ra trong tháng 10 hay không, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Tháng 10 chắc chắn là một khả năng, không thể hoàn toàn loại trừ".

Moscow cũng tiếp tục đưa ra những đánh giá cứng rắn về tình hình tại Ukraine. Ông Peskov cho rằng chính quyền Kiev đang ngày càng gặp nhiều khó khăn và quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình bất kể những tuyên bố từ phía Ukraine.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết Kiev đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán hòa bình mới theo hình thức ba bên vào tháng 10/2026.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng 10", ông Budanov nói khi được hỏi về kế hoạch đàm phán.

Tuy nhiên, cả Moscow và Kiev chưa công bố thời gian, địa điểm cụ thể hay thành phần đầy đủ của cuộc gặp tiềm năng.

Cùng ngày, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Nga sẽ quyết định ai đứng đầu phái đoàn Moscow nếu các cuộc đàm phán được nối lại.

"Tôi chưa biết. Tổng thống sẽ quyết định", ông Ushakov nói khi được hỏi về vấn đề này.

Theo ông Ushakov, hiện chưa có một gói thỏa thuận chung nào được các bên thống nhất. Mỗi bên vẫn theo đuổi những ưu tiên riêng và còn nhiều vấn đề cần được giải quyết trước khi có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Hiện chưa có gói thỏa thuận nào. Mỗi bên đều có quan điểm riêng về những gì họ có thể thúc đẩy trong các cuộc đàm phán. Nhưng ở giai đoạn này vẫn chưa có gói thỏa thuận nào được thống nhất", ông nói.

Một trong những vấn đề then chốt được Moscow đề cập là lãnh thổ.

"Chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Một trong những vấn đề chính là lãnh thổ", ông Ushakov nói.

Về địa điểm tổ chức đàm phán, ông Ushakov cho biết Abu Dhabi đã được thảo luận như một phương án. Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác cũng được cho là đã đề nghị hỗ trợ đăng cai các cuộc gặp.

Quỳnh Như
Tass
#Ukraine #đàm phán #Nga #Kiev #hoà bình #thỏa thuận #lãnh thổ #xung đột Nga-Ukraine

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