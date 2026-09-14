Tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình

TPO - Nhận thấy nhiều nội dung của vụ án chưa được làm sáng tỏ, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại.

Cô Nguyễn Thị Bình cùng người thâm vào nghe tuyên án.

Chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại

Sáng 14/9, TAND TP Hà Nội quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra lại một số tình tiết trong vụ án bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và cựu Kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, được nói lời sau cùng bà Nguyễn Thị Bình cho biết, bà "đã đi một con đường quá dài". Trong hành trình ấy có những cơ quan, tổ chức và biết bao người yêu thương giúp đỡ.

Bà nói, nếu hôm nay, bản án đưa ra chỉ là một sự nhượng bộ, một giải pháp "an toàn" như trả hồ sơ hay đình chỉ vụ án, thì phía trước với bà là “một bản án chung thân của sự nghi kỵ”.

"Cho đến lúc tóc bạc da mồi, nhắm mắt xuôi tay, vẫn phải mang xuống mồ nỗi oan khuất cắn rứt, không một lần tôi được ngẩng cao đầu nói với thế gian rằng tôi trong sạch" - bị cáo Bình nói.

Bị cáo cho rằng, HĐXX tuyên một bản án vô tội không phải là một “đặc ân ban phát”. Nó đơn giản chỉ là trả lại cuộc sống bình thường mà họ vốn dĩ thuộc về.

Bà Nguyễn Thị Bình bên ngoài cổng tòa.

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 1 Hà Nội tuyên bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, còn bà Phạm Thị Minh Nguyệt (kế toán nhà trường) lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án liên quan việc Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy thêm trong năm học 2013-2014. Theo cáo buộc, nhà trường thu tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng tiền dạy thêm với mức 15.000 đồng/học sinh/tiết, trong đó hơn 1,09 tỷ đồng bị xác định là khoản thu vượt quy định.

Sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình và bà Phạm Thị Minh Nguyệt cùng kháng cáo kêu oan.

Nhiều nội dung buộc tội chưa được chắc chắn

Tranh luận trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vì hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Một trong những vấn đề được cơ quan công tố đặt ra là tính hợp pháp của Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội (văn bản từng được cấp sơ thẩm sử dụng làm căn cứ xác định khoản tiền nhà trường thu vượt quy định).

Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, Quyết định 22 vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 4/5/2026, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) ban hành kết luận xác định nội dung giới hạn mức thỏa thuận tiền học thêm giữa phụ huynh và nhà trường tại quyết định này chưa phù hợp với Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Viện kiểm sát cho rằng cần tiếp tục lấy ý kiến của cơ quan ban hành văn bản, cơ quan kiểm tra văn bản và cơ quan quản lý nhà nước để làm rõ tính hợp pháp của Quyết định 22 tại thời điểm năm học 2013-2014.

Ngoài ra, một vấn đề khác được đặt ra là khoản hơn 1,09 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm xác định nhà trường thu vượt quy định. Theo viện kiểm sát, việc cấp sơ thẩm xác định toàn bộ khoản tiền này là thiệt hại “chưa chính xác”, bởi hoạt động dạy thêm thực tế có diễn ra và hơn 766 triệu đồng đã được chi trả trực tiếp cho giáo viên.

Cơ quan công tố cũng cho rằng hồ sơ chưa đủ căn cứ vững chắc để xác định việc chia lớp học thêm thực tế diễn ra như thế nào. Một số lời khai, tài liệu thể hiện nhà trường có chia lớp, nhưng hồ sơ không có danh sách học sinh của từng lớp và không thu hồi được sổ theo dõi dạy thêm....