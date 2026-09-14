Sốc với hình ảnh hiện tại của Bae Yong Joon

TPO - Bae Yong Joon rời khỏi giới giải trí, tận hưởng cuộc sống giàu sang. Hình ảnh mới của anh khiến khán giả bất ngờ vì mái tóc hoa râm, khó nhận ra nhan sắc thuở nào.

Theo Daum, từ sau khi rời khỏi giới giải trí, tài tử Bae Yong Joon ít xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, nữ golfer nghiệp dư Kim Seo Ah đã đăng tải hình ảnh nam diễn viên lên mạng xã hội với chú thích: "Một vòng chơi thú vị cùng diễn viên Bae Yong Joon".

Trong hình Bae Yong Joon mặc trang phục golf, đã đội mũ lưỡi trai nhưng có thể thấy mái tóc hoa râm để lộ tuổi tác nam diễn viên.

Trên mạng xã hội, khán giả bình luận Bae Yong Joon hoàn toàn thoát khỏi hình tượng một ngôi sao, tận hưởng cuộc sống tự do, thư giãn, giàu sang. Anh không nhuộm tóc hay trang điểm mà để gương mặt lộ rõ nét trung niên.

Bae Yong Joon ở tuổi 54, vóc dáng trẻ trung nhưng gương mặt in hằn dấu hiệu tuổi tác.

Lần gần nhất Bae Yong Joon lộ diện là vào tháng 6, nam diễn viên cùng vợ Park Soo Jin đưa hai con du lịch Singapore. Khán giả bắt gặp cả hai tham gia chuyến du thuyền Disney cùng gia đình bạn thân Park Shin Hye và Choi Tae Joon. Bae Yong Joon để tóc bạc, buộc đuôi ngựa, trang phục xuề xòa. Khi nhìn hình ảnh của anh, nhiều người thừa nhận họ không nhận ra "ông hoàng Hallyu một thời".

Trợ lý Bae Yong Joon từng chia sẻ trên Osen: "Từ khi bán cổ phiếu ở công ty giải trí KeyEast cho SM Entertainment năm 2018, nó như là tuyên ngôn nghỉ hưu của nam diễn viên". Hiện tại, ngôi sao Thành thật với tình yêu sống kín tiếng, cùng vợ Park Soo Jin vun vén gia đình nhỏ. Tuy nhiên, do danh tiếng nam diễn viên quá lớn, cuộc sống riêng của anh vẫn khiến công chúng tò mò.

Bae Yong Joon là một trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu. Đầu những năm 2000, tài tử làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ và trở thành nam thần trong lòng hàng triệu khán giả nữ khắp châu Á. Sau khi thành công với vai trò diễn viên, anh còn thành lập công ty giải trí, trở thành ông chủ giàu có, quyền lực.

Năm 2015, Bae Yong Joon bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên kém tuổi 13 tuổi Park Soo Jin - "đàn em" trong công ty Keyeast do anh thành lập. Sau đó, nam diễn viên dần bán cổ phần công ty, tới năm 2022, cặp sao chuyển đến định cư tại Hawaii.

Dù đã rút lui khỏi giới giải trí, sự nghiệp huy hoàng của Bae Yong Joon vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Các tác phẩm nổi tiếng của nam diễn viên có thể kể đến Lương tri tuổi trẻ (1995), Mối tình đầu (1997), Thành thật với tình yêu (1999), Khách sạn vui vẻ (2001)... Đỉnh cao sự nghiệp của Bae Yong Joon là Bản tình ca mùa đông lên sóng năm 2002.

Ông hoàng màn ảnh Hàn Quốc một thời từ bỏ sự nghiệp sau khi kết hôn.

Thời điểm đó, Bae Yong Joon trở thành người trong mộng của nhiều thiếu nữ châu Á. Anh được fan Nhật Bản yêu mến gọi là "hoàng tử Yonsama", "ông hoàng Hallyu" và vươn lên trở thành diễn viên hàng đầu xứ kim chi.

Theo K Star Live, Bae Yong Joon giữ kỷ lục cát-xê sao nam cao nhất Hàn Quốc tính theo từng tập phim suốt 14 năm. Một tập phim Thái vương tứ thần ký (The Legend) năm 2007, tài tử được trả 230.000 USD. Anh nhận tổng cộng hơn 5,5 triệu USD cho 24 tập phim.

Thái vương tứ thần ký là dự án truyền hình dài hơi mà Bae Yong Joon đóng chính sau Bản tình ca mùa đông. Vai chính cuối của tài tử là phim truyền hình MBC năm 2007 - Taewangsashingi.