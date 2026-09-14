Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga, cho rằng các cuộc tập kích này đang góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (13/9) đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các cơ sở hạ tầng khác được sử dụng để sản xuất và phân phối dầu diesel, cho rằng các cuộc tấn công này đang gây ra tình trạng thiếu hụt toàn cầu.

"Tổng thống Zelensky phải làm một việc. Ông ấy phải ngừng việc loại bỏ nhiên liệu diesel khỏi Nga... Chúng tôi đã nói chuyện với ông Zelensky về vấn đề này. Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng nhắm vào nhiên liệu diesel, vì điều đó đang gây tổn hại cho thế giới", Tổng thống Mỹ Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh. Giá trung bình tại nước này đã vượt 6 USD/gallon vào ngày thứ Sáu (11/9), mức cao kỷ lục, gây thêm áp lực lên chi phí vận tải và đời sống người dân Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái tầm xa tập kích ngành công nghiệp dầu khí của Nga. Các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động lọc dầu và nguồn cung nhiên liệu trong nước, buộc Moscow phải áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel, qua đó tác động đến thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu không chỉ xuất phát từ xung đột Nga - Ukraine. Các cuộc giao tranh với Iran cũng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Sáu, xuất khẩu ròng dầu diesel và dầu khí từ các quốc gia vùng Vịnh trong tháng 8 chỉ còn hơn một phần tư so với mức trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào tháng 2.

IEA nhận định các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống lọc dầu của Nga và tình trạng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ gần như đình trệ đã làm nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng. Theo cơ quan này, trong tháng 2, xuất khẩu dầu diesel và dầu khí từ khu vực vùng Vịnh cùng Nga chiếm gần 45% tổng thương mại đường biển toàn cầu đối với các sản phẩm này.

Ukraine cho rằng các cơ sở dầu khí của Nga là mục tiêu hợp pháp, bởi ngành công nghiệp này vừa tạo nguồn thu tài chính vừa cung cấp nhiên liệu cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Trong khi đó, Nga những tuần gần đây tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine cáo buộc Moscow đang tìm cách gây sức ép lên hệ thống điện trước mùa đông.

Hôm Chủ nhật, Ukraine cũng tuyên bố máy bay không người lái của họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn tại Slavyansk-on-Kuban, vùng Krasnodar. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết một đơn vị xử lý dầu và khu vực bể chứa của nhà máy bị tập kích.

Giới chức Krasnodar sau đó xác nhận một doanh nghiệp tại địa phương bị tấn công, khiến ba người bị thương và làm hư hại một đường ống dẫn dầu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ 389 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.